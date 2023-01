फिटनेस क्षेत्रात करिअर बनवणाऱ्या प्रीती सावंत

मुंबई : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने बेरोजगारीबाबत काही आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर डिसेंबर 2022 मध्ये 8.3% पर्यंत वाढला, जो गेल्या 16 महिन्यांतील सर्वोच्च आहे. एका बाजूला सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण तर दुसऱ्या बाजूला ही वाढती बेरोजगारी अशा संकटात सध्या देशातला तरुण वर्ग अडकला आहे. हम करे तो करे क्या? असे मोठे प्रश्नचिन्ह या तरुण वर्गासमोर आहे. त्यामुळे अनेक जण करिअरच्या नव्या संधी नव्या वाटा शोधत असतात. अशीच एक तुमचे करिअर घडवण्याची संधी आहे ती फिटनेस क्षेत्रात. तुम्हाला देखील फिटनेस ट्रेनर व्हायचे असेल तर हा रिपोर्ट नक्की वाचा.



कोविडनंतर फिटनेसवर लोकांचे लक्ष : एखाद्याला फिटनेस ट्रेनर व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय करायला हवं? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही मुंबईतील एक प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर प्रीती सावंत यांच्याशी संपर्क साधला. ईटीव्हीशी बोलताना प्रीती सावंत यांनी सांगितलं की, "आपण मागची दोन वर्ष कोरोनामुळे घरीच अडकलो होतो. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर लॉकडाऊन संपल्यानंतर लोकांनी त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे आता फिटनेस ट्रेनर्सची लोकांना गरज वाटू लागली आहे. मी मागची बारा वर्ष या क्षेत्रात काम करते आणि जवळपास हजारहून अधिक लोकांना मी आतापर्यंत ट्रेनिंग दिले आहे. यात काही सेलिब्रिटींच्या देखील समावेश आहे."





कशा वळल्या प्रीती सावंत क्षेत्राकडे? : आजपर्यंत हजारो लोकांना ट्रेन करणाऱ्या प्रीती सावंत या क्षेत्राकडे कशा वळल्या? ( How Preeti Sawant turned fitness trainer ) हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना हा प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितले की, "सुरुवातीला मी एका व्यक्तीकडे घरकाम करायचे. काही कारणास्तव त्यांनी मला कामावरून काढून टाकलं. त्यावेळी मला फक्त पाचशे रुपये पगार होता. अचानक कामावरून काढून टाकल्याने दुसऱ्याच्या घरी जाऊन एक घरकाम करणारी स्त्री दुसरं काय काम करू शकते असा विचार मी स्वतःबद्दल करत होते. मात्र, माझ्या भावाने जिम ट्रेनर होण्याचा सल्ला दिला आणि मी त्याच्या तयारीला लागले. जिम ट्रेनर झाल्यावर मला पाच हजार रुपये सुरुवातीचे मानधन होतं. नंतर मी काही कोर्स केले आणि आता मी माझे घर व्यवस्थित चालू शकते इतकं मानधन घेते."





फिटनेस ट्रेनरचं काम काय ? : अनेकांना फिटनेस ट्रेनर म्हणजे नेमकं कोण? त्याचं काम काय? हे माहित ( What is fitness trainer job ) नसते. याबाबत बोलताना प्रीती सावंत यांनी सांगितले की, "जर तुम्हाला असे वाटत असेल की तुम्ही जिममध्ये जाऊन व्यायाम करायला सुरुवात कराल आणि तुमचे आरोग्य चांगले राहील, तर तुम्ही चुकताय. कारण, तुम्हाला जिममध्ये व्यायाम करण्यासाठी फिटनेस ट्रेनरची आवश्यकता असेल. फिटनेस ट्रेनरचे काम जिम जाणाऱ्यांना योग्य कसरती करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे आणि प्रेरित करणे आहे. फिटनेस ट्रेनर लोकांना शारीरिक व्यायाम करण्यास मदत करतो आणि मार्गदर्शन करतो."





ट्रेनर बनण्यासाठी कोणती कौशल्य : याबाबत बोलताना प्रीती सावंत यांनी सांगितलं की,"फिटनेस ट्रेनर होण्यासाठी, एखाद्याला योगा, व्यायाम आणि जिममध्ये वापरल्या जाणार्‍या उपकरणांचे ज्ञान असणे आवश्यक ( what skills need for fitness trainer ) आहे. याशिवाय, फिटनेस ट्रेनरला एरोबिक्स, लवचिकता प्रशिक्षण, पोषण, बॉडी मास इंडेक्स आणि प्रशिक्षण उपकरणांबद्दल चांगले ज्ञान असणे आवश्यक आहे. फिटनेस ट्रेनरला हे माहित असले पाहिजे की प्रत्येक व्यक्तीचे शरीर वेगळे असते, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरानुसार व्यायाम आणि आहार योजना कशी ठरवायची हे त्याला माहित असले पाहिजे."





शैक्षणिक पात्रता काय : या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी, १२वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेतून फिटनेस उद्योगाशी संबंधित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम करावा ( educational qualification for fitness trainer ) लागेल. जर तुम्हाला वेट लिफ्टिंगच्या प्रशिक्षणात रस असेल तर तुम्ही या क्षेत्राशी संबंधित प्रगत अभ्यासक्रम करू शकता. फिटनेस क्षेत्रात प्रभावी होण्यासाठी, तुम्ही तंदुरुस्त राहण्यासाठी आणि इतरांनाही असे करण्यास मदत करण्यासाठी समर्पित असले पाहिजे.