मुंबई - राज्यात परतीच्या पावसाने शेत पीकाचे मोठे नुकसान ( Damage to crops due to return rains ) केले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तुटपूंजी मदत ( Little help to farmers ) दिली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे प्रचंड रोष ( Huge anger among farmers ) आहे. शेतकऱ्यांचा पीक विमा ( Crop Insurance ) असून मोबदला मिळत नाही. शासनाने यासाठी केंद्र शासनाची मदत घ्यावी, शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या मोबदल्यासाठी ( Provide crop insurance to farmers ) कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ देऊ नकास असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Leader of Opposition Ajit Pawar ) यांनी दिला. रब्बी पीकांना हमीभाव, पिकांवरील जीएसटी रद्द करावा, ( Ajit Pawar demand to cancel GST ) असे पवार म्हणाले. विधान भवनातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.







दुष्काळ जाहीर करा : परतीच्या पावसाने राज्यात दाणादाण उडवून दिली. शेतकऱ्यांचे यात मोठे नुकसान झाले. कृषी विभागाने याची पाहणी करुन मोबदला जाहीर केला. ही रक्कम तुटपुंजी आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ही मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत. पीक विम्याच्या रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे अजित पवार यांनी सांगितले. तसेच काही भागात दुष्काळ जाहीर करावा. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यासाठी वेळ देवून बैठक आयोजित करायला हवी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना आज पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या असंख्य मागण्या मान्य करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करून तातडीने निर्णय घ्यावा, असे सरकारला पत्र दिल्याचे पवार म्हणाले.





सामंजस्य भूमिका घ्यावी - सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये खूप मोठी नाराजी आहे. आम्ही सरकारमध्ये असताना अनेकदा शेतकऱ्यांविषयी प्रश्न मांडले. सध्या सरकार काहीच चर्चा करायची नाही, अशी भूमिका घेणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याकरता वेळ दिला पाहिजे, त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर मोर्चा घेऊन मुंबईत येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांवर ही वेळ येऊ देऊ नका. राजू शेट्टी यांनीही उसाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी आंदोलन केले. राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यास टोकाची भूमिका घेऊ, असा इशारा दिला आहे. शेतकरी संघटना असो किंवा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधित्व करणारे कुठले पक्ष असोत ते शेतकऱ्यांबद्दलची मागणी करतात, त्यावेळेस अतिशय सामंजस्य भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे, असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला.





कृषीविभागाने पत्रक काढावे - सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. एकीकडे रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता असल्यामुळे पिकांना पाणी लागत आहे. त्याच वेळेस विजेचे कनेक्शन तोडण्याचा धडक कार्यक्रम देखील सुरू आहे, हे थांबवण्याची गरज आहे. राज्यात थंडी वाढली आहे. त्यामध्ये काहींचा मृत्यू झाला आहे. राज्यसरकारने शेतकरीवर्गाला कृषी विभागाच्या माध्यमातून थंडीचा जोर राहणार आहे, त्याचा अवधी किती आहे, त्याकरीता कुठली पीकं, भाजीपाला, फळे व इतर पिकांची काय काळजी घेतली पाहिजे हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कारण ते माझ्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांचे उपजीविकेचे साधन ज्या रब्बीच्या पिकावर अवलंबून आहे. त्याबाबत कृषीविभागाने व सरकारने पत्रक काढले पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.









समृध्दी महामार्गाचा वापर कधी - महागाई आणि बेरोजगारी हे महत्वाचे प्रश्न या देशात आणि राज्यात आहेत त्या प्रश्नांवर कोण बोलत नाही. मात्र हे असले नको ते विषय काढून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि लोकांचे लक्ष विचलित केले जाते. काही ठिकाणी असलेले प्रकल्प त्यामध्ये समृद्धी महामार्गाचे काम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे रस्तेविकास मंत्री होते. एक मे रोजी उद्घाटन करायचे ठरले होते. पण ब्रीजचे काम कोसळले म्हणून १५ ऑगस्टला करायचे ठरले परंतु जून अखेरला आमचे सरकार गेले. कधी उद्घाटन करणार आहे माहित नाही. वास्तविक त्या भागातील लोकांची मागणी आहे की नागपूर ते शिर्डी उद्घाटन करायचे ठरले होते. डिसेंबर आला तरीही उद्घाटन होत नाही. कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आला. हा रस्ता झाला तर त्याचा वापरतरी व्हायला हवा. संपूर्ण झाला नसला तरी जेवढा झाला आहे तेवढा तरी वापरायला सुरुवात केली तर निश्चितच त्याचा फायदा मराठवाडा- विदर्भातल्या विकासावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे मेट्रो प्रकल्प रखडले आहेत. कामे कशी तात्काळ होतील यासाठी प्रयत्न नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी सरकारवर केला.







अपघात रोखण्यासाठी प्रयत्न हवेत - वाहतूक रहदारी सुरक्षित कशी राहील याबद्दलची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. रहदारीतच लोकांचा खूप वेळ वाया जातो. याची नोंद घेऊन कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिले पाहिजे. यावर्षी सप्टेंबरअखेर राज्यात २४ हजार ३६० अपघातांची नोंद झाली. यात अकरा हजार १४९ जणांचा मृत्यू झाला. १९ हजार ९७१ जखमी झाले तर दर महिन्याची अपघाताची सरासरी बघता राज्यात महिन्याला एक हजार २३८ लोकांचा अपघाती बळी जात आहेत, ही गंभीर बाब आहे. केंद्र सरकारमधील रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री नितीन गडकरी केवळ भाषणे देतात. त्यावेळी हजारो कोटीबद्दलची माहिती देतात, असे असताना त्यांचा निधी आणि राज्यसरकारचा निधी असा दोन्हीचा फायदा महाराष्ट्रातील रस्त्यांना झाला पाहिजे. त्यातून अपघात कसे रोखता येईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.







अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा - डिसेंबरमध्ये विधीमंडळाचे अधिवेशन नागपूरला होत आहे. यासंदर्भात ३० नोव्हेंबरला सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात अधिवेशनाबाबत रुपरेषा ठरविण्यात येईल. मुळात अधिवेशनाची तारीखच अशी घेण्यात आली आहे की, अधिवेशन जास्त काळ चालले पाहिजे. सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना पहिले अधिवेशन नागपूरला झाले त्यानंतर कोरोनामुळे एक पण अधिवेशन नागपूरला झाले नव्हते. त्यामुळे जास्त काळ कामकाजाला मिळायला हवा आणि नीट चर्चा घडायला हवी. अधिवेशनात अनेक मुद्दे आहेत. त्याबद्दल आज बोलणार नाही. गटनेत्यांसोबत बैठक झाल्यावर आमच्या सर्वांच्या समवेत चर्चा झाल्यावर बोलणे हे जास्त उचित ठरेल असेही अजित पवार म्हणाले.





राज्यातील शेतकरी वर्गाला - आनंदाचा शिधा वाटपाचे टेंडर काढण्यात आले मात्र अजूनही तो आनंदाचा शिधा ग्रामीण भागातील लोकांना मिळालेला नाही. आता तर पार दु:ख व्हायची वेळ आली आहे असा टोला लगावतानाच याबाबत योग्य भूमिका अधिवेशनात मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.







मराठा मुक्ती संग्रामचा सरकारला विसर - सरकारच्यावतीने मराठवाडा मुक्ती संग्रामचा कार्यक्रम मोठा व्हायला हवा होता. तो परराज्यात कार्यक्रम मोठा झाला. आमच्या सरकारने या कार्यक्रमाला ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा कार्यक्रम देखील परराज्यात झाला. महाराष्ट्र शासनाला याचा विसर पडला आहे. त्यामुळेच मुक्ती संग्रामाबाबत असलेली समितीच या सरकारने रद्द केली. या संग्रामाबद्दल नवीन पिढीला काही माहिती नाही, ती माहिती चांदयापासून बांद्यापर्यंत व्हायला हवी होती, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.





सरकारची भूमिका जनतेला कळू द्या - जत तालुका सांगली जिल्हयात आहे. त्या जत तालुक्यात कानडी शाळा सुरू आहे. हे महाराष्ट्राचे अपयश आहे. त्याठिकाणी मराठी शाळा मोठ्याप्रमाणावर बांधायला हव्या होत्या याला सरकारसोबत आम्हीही जबाबदार आहोत. बेळगाव कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे यासाठी अनेकांनी योगदान दिले आहे. आता आपल्याकडे असणारी गावे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचा निषेध करतो. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे वक्तव्य केले आहे ते जनतेला आवडलेले नाही. आम्ही खपवून घेणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री हे भाजपचे आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री भाजपचे आहेत यावर एकत्र बसून महाराष्ट्राबद्दल काय नक्की भूमिका आहे हे सरकारने ठोसपणे जनतेला सांगितले पाहिजे असेही अजित पवार म्हणाले.





गडकरी तिसरा डोळा उघडा

मुंबई - गोवा महामार्ग हा नितीन गडकरी हे त्या खात्याचे आठ वर्ष मंत्री आहेत. युपीए सरकार असल्यापासून काम सुरू त्याबद्दल एक पुस्तकच लिहिले पाहिजे. 'बॉम्बे टू गोवा' जसा सिनेमा होता तशापध्दतीने एक 'बॉम्बे टू गोवा' पुस्तक लिहिले पाहिजे. कशाकरता वेळ लागतोय माहित नाही. मुंबई - गोवा हा महामार्ग लवकर झाला पाहिजे. नितीन गडकरी यांना मी नागपूरला भेटल्यावर 'तिसरा डोळा' उघडा असे सांगणार आहे असाही उपरोधिक टोला अजित पवार यांनी लगावला.





समविचारी पक्षाशी चर्चा सुरुच - प्रकाश आंबेडकर आणि उध्दव ठाकरे यांच्या युतीबाबत पत्रकारांनी विचारले असता समविचारी लोकं एकत्र येऊन समोरच्या पक्षाचा पराभव करून मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून तयारी करत आहे परंतु यासाठी एका बाजूने तयारी चालत नाही तर दोन्हींची तयारी हवी. याअगोदरही आम्ही आंबेडकरी चळवळीतील आठवले, गवई, कवाडे या पक्षांशी चर्चा केली आहे त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांशी आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.