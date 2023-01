मुंबई : मुंबई महापालिकेत शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी तसेच समाजवादी पक्षाची कार्यालये ( Party Offices in BMC Closed by Order of Shinde Government ) आहेत. नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना ही कार्यालये देण्यात ( Ravi Raja Allegation is Direct Allegation ) आली आहेत. मार्च २०२२ मध्ये पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर ( Order of Shinde Government ) माजी नगरसेवकांना नागरिकांची कामे करता यावीत यासाठी कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली होती.

महापालिकेतील पक्ष कार्यालये शिंदे सरकारच्या आदेशाने बंद; रवी राजा यांचा थेट आरोप

आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांचे तत्काळ कार्यालये बंद करण्याचे आदेश दोन गटांतील मोठा वाद होण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी तत्काळ कारवाई दोन्ही बाजूच्या नगरसेवकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी या वादाचे पर्यवसान मोठ्या भांडणात न व्हावे, याकरिता सर्व पक्ष कार्यालये सील केली. मात्र, शिवसेनेत एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे असे दोन गट पडले आहेत. शिवसेनेच्या कार्यलयात उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक ये-जा करण्यास सुरुवात करताच शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक, खासदार कार्यालयात आले. यावरून दोन गटांत घोषणाबाजी झाल्याने पोलिसांना पाचारण करावे लागेल होते. त्यानंतर पोलिसांच्या सूचनेनुसार पालिका आयुक्तांनी सर्व पक्ष कार्यालये सील केली आहेत.



माजी महापौरांमुळे कार्यालये सील पक्ष कार्यालये बंद असल्याने माजी नगरसेवकांना आपली कामे करताना अडचणी येत आहेत. नागरिक आपल्या समस्या घेऊन आल्यास त्यांना भेटायचे कुठे, कार्यालय सिल असल्याने पत्र कशी द्यायची, कार्यलयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चेकबुक सिल कार्यालयात असल्याने पगार कसे द्यायचे असे अनके प्रश्न माजी नगरसेवकांना सतावत आहेत. यासाठी भाजपाच्या माजी नगरसेवकांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली असता माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी फोन केल्याने सर्व पक्ष कार्यालये सिल केल्याचे आयुक्तांनी सांगितल्याची माहिती भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.





शिंदे सरकारच्या आदेशाने कार्यालये सील पालिका आयुक्त माजी महापौरांच्या अखत्यारीत कधीपासून काम करायला लागले, असा प्रश्न काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे. आयुक्त हे माजी महापौरांच्या नव्हे तर निगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत काम करतात. एकनाथ शिंदे सरकारच्या आदेशानेच आयुक्तांनी पक्ष कार्यालये सील केली, असा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व समाजवादी पार्टीच्या माजी गट नेत्यांच्या सहीचे पत्र आयुक्तांकडे पाठवणार आहोत, असे रवी राजा यांनी पत्रकारांना सांगितले. कार्यालये सील केल्याने माजी नागरिकांची नव्हे तर मुंबईकरांची गैरसोय झाल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी गटनेत्या राखी जाधव यांनी म्हटले आहे.