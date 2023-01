मुंबई : शासनाने गुणवत्तेच्या आधारे शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी नियमितपणे ही ( Only 19 Percent of Students are Eligible ) परीक्षा घेतली आहे. कोविड महामारी काळात या परीक्षेला कमी प्रतिसाद होता. मात्र, जुलै 2022 या वर्षी मात्र राज्यातील विद्यार्थ्यांचा ( 5th and 8th Scholarships in State ) प्रतिसाद उत्तम होता. 7 लाख 21 हजार 874 एकूण विद्यार्थ्यांनी त्यात नोंदणी केली ( Alarming That So Many Students are Absent ) होती. मात्र, उपस्थिती 6 लाख 62,163 इतकीच होती. म्हणजेच अनुपस्थित विद्यार्थी 59,711 इतके होते. इतके विद्यार्थी गैरहज राहणे हे चिंताजनक आहे.

राज्यातील ५ वी आणि ८ वीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये १९ टक्केच विद्यार्थी पात्र

इयत्ता ५ वीच्या 4,18,055 विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी इयत्ता ५ वीच्या 4,18,055 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी उपस्थित विद्यार्थी 3 लाख 82 हजार 697 इतके होते. तर अनुपस्थित विद्यार्थी 35,858 इतके होते. तर त्यात पात्र विद्यार्थी 91,474 एवढेच म्हणजे 23 .9 टक्के इतका निकाल लागला आहे. इयत्ता 8 वी मधील 3 लाख 3 819 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली तर 2 लाख 79 हजार 466 परीक्षेत हजर होते. तर अनुपस्थित 24,353 इतके विद्यार्थी होते.तर पात्र 35 हजार 34 विद्यार्थी ठरले. पात्र होण्याबाबत पाचवीपेक्षा आठवीमधील विद्यार्थी संख्या कमी दिसते. 12939 इतक्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. ही टक्केवारी केवळ 12 टक्के इतकीच म्हणजे फार कमी दिसते.







विविध कारणांनी पालकांचा ओघ शिष्यवृत्तीकडे डिजिटल क्रांती झाल्याने अँड्रॉइड फोनमुळे आणि व्हाॅट्सअॅपद्वारे माहितीचे जाळे विस्तारले गेले. त्यामुळे मागील काही वर्षांत पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत वाढताना दिसते. याचे कारण अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे कार्यकर्ते अक्षय पाठक यांनी सांगितले," सरकारने आपल्याच शाळा समायोजन नावाने बंद केल्या. सरकारी शाळेत चांगले ट्रेन शिक्षक आहेत. मात्र, मूलभूत सुविधा कमी तसेच शाळा विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही. तसेच, पालकांचा ओढा खासगी इंग्रजी शाळेकडे वाढतोय .मात्र फी परवडत नाही.त्यामुळे देखील शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी पालक धडपड करीत आहेत."







पालकांची प्रतिक्रिया या शिष्यवृत्ती परीक्षेत पात्र विद्यार्थी 1 लाख 26,505 म्हणजे अत्यल्प प्रमाण असल्याचे शिक्षण हक्क चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्ते शिक्षकांचे म्हणणे आहे. कारण नोंदवलेले विद्यार्थी 7 लाख 21 हजार 874 प्रत्यक्षात पात्र विद्यार्थी संख्या अत्यल्प आहे. याचा अर्थ उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी आहे. प्रश्न समजणे त्यासाठीची समज वाढवणे आणि नेमकेपणाने उत्तर लिहिणे यात अनेक विद्यार्थी गफलत करतात, असे पालक आशिष शर्मा यांनी सांगितले. तर पालक तेजस्विनी गोणी यांनी सांगितले की, "खूप पालकांना वाटते की, आपल्या मुलांना शिष्यवृत्ती मिळावी. मात्र, नवीन पद्धतीने विज्ञान गणित इतर विषय सर्व पालकांना मार्गदर्शन करता येतंच असे नाही. शाळांनी पुढाकार घेऊन योग्य तयारी करवून घेणे, नियमित मार्गदर्शन करणे जरूरी आहे."