मुंबई - मुंबईसह राज्यात डिसेंबरपासून पुन्हा कोरोना विषाणूचा प्रसार होत आहे. ( Corona Patients Increasing In Mumbai ) या प्रसाराला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक निर्बध आज रात्रीपासून लागू केले आहेत. ( Guidelines Issued by MH Government Over Corona ) गर्दी करू नका, मास्कचा वापर करा अन्यथा कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गेटवे ऑफ इंडिया, ( Mumbai Mayor on Gateway of India ) गिरगाव चौपाटी तसेच जुहू चौपाटी अशा गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन आढावा घेत नागरिकांना आणि पर्यटकांना मास्क वापरण्याचे आवाहन केले.

महापौरांकडून जनजागृती -

कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने मुंबईत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना अनेक सार्वजनिक ठिकाणी मुंबईकर गर्दी करताना दिसत आहेत. प्रशासनाकडून सातत्याने सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करा, असे आवाहन केले जात असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. पालिकेकडून कारवाई सुरू असूनही अनेक जण मास्कविना फिरत असल्याची स्थिती आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी गर्दीवर नियंत्रण आणणे महत्वाचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने निर्बंध लागू केले आहेत. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गेटवे परिसरात जाऊन याबाबतचा आढावा घेतला. ( Mumbai Mayor Kishori Pednekar Awareness over Corona ) येथील रस्त्यावर उतरून नागरिकांना मास्क लावण्याबाबत त्यांनी जनजागृती केली. मास्क लावा, गर्दी करू नका, नियम पाळा अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर महापौरांनी गिरगाव आणि जुहू चौपाटी येथेही जाऊन पाहणी केली.

राज्य सरकारने लावलेले निर्बंध -

राज्यात रात्रीची संचारबंदी लागू झाली आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवेशिवाय कोणालाही घराबाहेर पडता येणार नाही. तसेच शाळा, महाविद्यालये, मॉल, शॉपिंग मॉल, मैदाने, उद्याने, चित्रपटगृहे, केशकर्तनालय, सरकारी आणि खासगी कार्यालये आदींसाठी ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. मुंबई लोकल प्रवासासाठी कुठलेही निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत. नव्या नियमानुसार रात्रीची संचारबंदी ११ वाजता सुरू होऊन ती पहाटे ५ वाजेपर्यंत लागू राहील. राज्यातील पर्यटन स्थळेही बंद ठेवण्यात येतील. मैदानांवरील खेळांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यातील महाविद्यालये आणि शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंदच राहतील. नाट्य आणि चित्रपटगृहांमधील प्रेक्षकांची संख्या ५० टक्के इतक्या क्षमतेनेच सुरू राहतील. सलून आणि खासगी कार्यालयांमध्येही ५० टक्क्यांच्या उपस्थितीला मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करणार्‍यांना लसीचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक आहे. ते न घेतलेल्यांना बसप्रवास वर्ज्य ठरवण्यात आला आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवली जातील. येथेही दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच प्रवेश दिला जाईल. स्पा, स्वीमिंग पूल आणि व्यायामशाळा बंद ठेवण्यात येतील.

