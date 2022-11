मुंबई : बनावट कागपत्रांच्या आधारे मुंबईतील उमरखाडी येथील २५ कोटी रुपयांची मालमत्ता हडपणाऱ्या (Assets usurped on basis of fake documents) ५ जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक आरोपी एका गुन्ह्यात आधीपासूनच तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात कैद होता. सदर कारवाई मुंबई पोलीस दलाच्या खंडणीविरोधी पथकाने (accused arrested by Mumbai Anti Extortion cell) केली. अटक आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता ३० नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याचे तपासी पथकाने सांगितले.

आर्थिक गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडे तक्रार : मुंबईतील उमर खाडी परिसरात अहमद युसूफ लम्बात याची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे. सदर मालमत्तेवरील इमारतीचे बनावट कागदपत्रे आरोपींनी दुय्यम सहाय्यक निबंधक यांच्या कार्यालयात जमा केली. याबाबतची माहिती समजताच लम्बात यांनी आर्थिक गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडे तक्रार केली. या प्रकरणाची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास खंडणीविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्यात आला. या पथकाने मालमत्ता हडपणाऱ्या मुस्लीम अजगरअली उरमेटवाला (62), शेरजादा खान (६३), अस्लम अब्दुल रहेमान पटनी (५६), रिझवान अल्लाउद्दीन शेख (३५) या चौघांना ताब्यात घेतले. यांची चौकशी केली असता या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या मोहम्मद इक्बाल कुरेशी ऊर्फ सलीम फ्रूटवाला (४९) याची माहिती समजली. त्या माहितीच्या सलीम मध्यवर्ती कारागृहातून ताबा घेण्यात (Assets usurped on basis of fake documents accused) आला.





प्रतिक्रिया देताना एम.एस. चौधरी, सरकारी वकील





बनावट कागदपत्राचा वापर : सरकारी वकील एम.एस. चौधरी यांनी सांगितले की, आरोपींनी पैसे घेतले. फिर्यादीची जमीन विकत घेण्याच्या नावाखाली आरोपींनी बनावट कागदपत्राचा वापर करून तपास करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या लोकांच्या मालकीच्या अनेक मालमत्ता आहेत. ज्यांची देखभाल करण्याचे तंत्र येथील लोकं वापरून त्यांच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवून मालमत्ता हडप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनेक वर्षांच्या तपासानंतर या प्रकरणात एक संपूर्ण टोळीचा हात असल्याचे समोर आले आहे. काल्पनिक पद्धतीने अशा इमारतींची विक्री करण्याचे काम गुन्हे शाखेवर विश्वास ठेवल्यास तपासाची व्याप्ती अधिक कडक होईल. या प्रकरणात आणखी अटक होण्याची शक्यता (accused arrested) आहे.