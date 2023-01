मुंबई : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) बॉम्बेच्या एका 19 वर्षीय विद्यार्थिनीचा शुक्रवारी पहाटे नवी मुंबईतील सानपाडा भागातील पाम बीच रोडवर एका पोलीस हवालदाराने विनयभंग केला, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ही घटना घडली तेव्हा पीडित महिला तिच्या वर्गमित्रासह परिसरात फिरत होती, असे त्यांनी सांगितले. पीडित महिला सानपाडा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी गेली. परंतु त्यावेळी कर्तव्यदक्ष अधिकारी असलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाने प्रथम माहिती अहवाल ( एफआयआर ) नोंदवला नाही. नंतर, पीडितेने पवई पोलीस ठाण्यात ( Victim in Sanpada Police Station) तक्रार दाखल केली. (Molested an IIT student in Navi Mumbai ) तिच्या तक्रारीच्या आधारे, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 354 अंतर्गत एफआयआर (महिलेचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने तिच्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी) नोंदवण्यात आली आणि प्रकरण नंतर सानपाडा येथे वर्ग करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. या घटनेची गंभीर दखल घेत नवी मुंबई पोलीस प्रमुखांनी आरोपी हवालदार आणि पीएसआयला निलंबित केले. ( Constable has been suspended )

काय आहे घटना ? : महिलेच्या तक्रारीनुसार, ती गुरुवारी रात्री उशिरा मुंबईतील पवई येथील आयआयटी कॅम्पसमधून एका मित्राला भेटण्यासाठी सानपाडा परिसरात आली होती. पाम बीच रोडवर फेरफटका मारल्यानंतर त्यांनी पहाटे 4.08 वाजता दिवसाची पहिली लोकल ट्रेन घेऊन IIT ला परतायचे आणि तोपर्यंत परिसरात फिरून वेळ मारून नेण्याचा निर्णय घेतला. पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास गस्तीवर असलेल्या एका पोलिस पथकाने त्यांची चौकशी केली आणि त्यांनी ओळखपत्र दाखवले आणि ते तिथे का आहेत हे सांगून ते निघून गेले. तक्रारीत म्हटले आहे की, काही मिनिटांनंतर एक हवालदार दुचाकीवर आला आणि त्यांनी त्यांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. पोलिसाने पुरुष विद्यार्थ्याला मोटरसायकलवर बसण्यास सांगितले आणि महिलेला मागे सोडण्यास सांगितले, परंतु विद्यार्थ्याने त्यास नकार दिला. जेव्हा त्याने महिलेला दुचाकीवर बसण्यास सांगितले आणि तिनेही नकार दिला तेव्हा पोलीस हवालदाराने तिचा विनयभंग केला आणि तिला दुचाकीवर बसण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. (Mumbai Crime)

हवालदाराला अटक : यावेळी रस्त्यावरील एका कार चालकाने आपले वाहन थांबवले आणि त्यांच्या मदतीला धावून आला. त्यानंतर कॉन्स्टेबलला सानपाडा पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले, तेथे महिलेने तक्रार दाखल केली. ती आणि तिची मैत्रिण IIT मध्ये परत आल्यानंतर, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 (महिलावर तिच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने प्राणघातक हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी) अंतर्गत प्रथम माहिती अहवाल हवालदाराविरुद्ध नोंदवण्यात आला. एफआयआर सानपाडा पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आल्यानंतर हवालदाराला अटक करण्यात आली. तो दारूच्या प्रभावाखाली होता की नाही हे तपासण्यासाठी आरोपीच्या रक्ताचे नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. अधिक तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. (constable and PSI has been suspended )