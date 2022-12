नवी मुंबई : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील नेरुळच्या सेक्टर 22 (Rape in Nerul Mumbai) मधील बालाजी मंदिरा समोरील भागात या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार (Minor Girl Rape Case) करण्यात आला. पीडित मुलगी आपल्या मित्रासोबत रात्रीच्या वेळी गार्डनमध्ये (Rape in Garden) बसली होती. (Latest news from Mumbai) यावेळी तेथे आलेल्या एका तरुणाने पीडितेच्या मित्राला दमदाटी करुन पळवून लावले. (Mumbai Crime) त्यानंतर त्याने तरुणीवर बलात्कार केला आणि तो तिथून पळून गेला. (POCSO case filed against unknown accused)

आरोपी मोकाट : पीडित मुलीने कसेबसे आपले घर गाठत सर्व हकीकत आपल्या कुटुंबीयांना सांगितली. पीडित मुलीवर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी अज्ञात इसमाविरोधात पोस्को कायद्याअंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र 4 दिवस उलटले तरी अद्याप बलात्कार करणारा आरोपी मोकाट असल्याने नागरिक संतापले आहेत. त्यामुळे मोकाट फिरणाऱ्या आरोपीला लवकरात लवकर शोधून अटक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.