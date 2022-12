मुंबई : मध्य रेल्वे, मुंबई विभागाच्या वतीने 18 डिसेंबर 2022 रोजी विविध ( Mumbai Division has Issued Mega Block ) अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी ( Engineering and Maintenance Works on 18th Dec ) उपनगरीय रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक जारी केला ( Matunga Mulund Up and Down on Slow Route ) आहे. माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 वाजेपर्यंत असेल तर सकाळी १०.१४ ते दुपारी ३.१८ या वेळेत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईहून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील सेवा माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येईल.

या स्थानकांवर रेल्वे थांबणार : सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान रेल्वे थांबेल आणि पुढे मुलुंडहून वळवण्यात येईल. डाऊन स्लो लाईनकडे नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटे उशिराने पोहोचेल. तसेच, सकाळी १०.५८ ते दुपारी ३.५९ पर्यंत ठाण्याहून सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील गाड्या मुलुंड ते माटुंगा दरम्यान अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील आणि मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला आणि सायन येथे थांबतील, तर माटुंगा येथे धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील आणि ते पोहोचेल. इच्छित स्थळी 15 मिनिटे उशीरा पोहोचेल.





या वेळेत रेल्वे रेल्वे सेवा बंद असणार : पनवेल-वाशी अप आणि डाउन हार्बर मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 पर्यंत बेलापूर-नेरुळ-घाटकोपर लाईन वगळता पनवेलहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईसाठी सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९ पर्यंत आणि पनवेल/बेलापूरसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईसाठी सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२ या वेळेत पनवेलहून सुटणारी अप हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील.





ब्लॉक कालावधीत येथील सेवा बंद असणार : सकाळी 11.02 ते दुपारी 3.53 वाजेपर्यंत पनवेलहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप ट्रान्सहार्बर मार्गावरील सेवा आणि सकाळी 10.01 ते दुपारी 3.20 वाजेपर्यंत ठाण्याहून पनवेलसाठी सुटणाऱ्या डाऊन ट्रान्सहार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील.ब्लॉक कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-वाशी भागावर विशेष लोकल धावणार आहे. ब्लॉक कालावधीत ठाणे-वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्सहार्बर लाईन सेवा उपलब्ध असेल. ब्लॉक कालावधीत बेलापूर/नेरुळ-खारकोपर लाईन सेवा उपलब्ध असतील.