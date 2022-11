मुंबई: दिवाळी नंतर देशात थंडी सुरू होणार अशा बातम्या होत्या. मात्र आता हवामान विभागाने (Meteorological Department) महाराष्ट्रासह (Weather In Maharashtra) देशाचा काही भाग नोव्हेंबर महिन्यात तापणार असा अंदाज व्यक्त केला आहे. (Maharashtra will heat up in November).

नोव्हेंबरचा मासिक अंदाज अहवाल

हवामान बदलाचा परिणाम: यंदा दसऱ्यानंतर सुद्धा पाऊस पडला आणि त्यामुळे थंडी तात्काळ जाणवेल असा अनुमान होता. मात्र रात्री थंडी आणि दिवसा गरम वातावरण अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळेच राज्यात आणि विशेषतः मोठ्या महानगरांमध्ये विजेची मागणी पुन्हा वाढली आहे. हवामान विभागाने नुकताच नोव्हेंबरचा मासिक अंदाज अहवाल (Meteorological Departments monthly forecast) जारी केलाय. जागतिक हवामान बदलाचा परिणामामुळे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात थंडी नसेल. देशाचा उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व भाग हा कडक उन्हाने तापणार आहे. या वातावरण बदलाचा परिणाम शेती, शेतकरी आणि शेतीची पीक यांच्यावर होऊ शकतो. तसेच हा हवामान बदल विविध आजारांना देखील आमंत्रण ठरू शकतो. त्यामुळेच नागरिकांनी सतर्क राहायला हवं असं हवामानखात्याने म्हटलं आहे.