मुंबई - राज्यात कोरोना नियंत्रणात येत असून, आज (27 जानेवारी) दिवसभरात 25 हजार 425 रुग्णांची (New Corona Cases on 27 January) नोंद झाली आहे. पैकी 42 रुग्णांचा मृत्यू (Corona Patients Death) झाला आहे. आज 36 हजार रुग्ण बरे झाले आहेत. तर ओमायक्रॉनचे 72 रुग्ण आढळून आले (New Omicron Cases) असून पुणे, नागपूर, मुंबई, उस्मानाबाद, ठाणे, यवतमाळ आदी ठिकाणचे आहेत, अशी माहिती राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने (State Health Department) दिली आहे.

राज्यात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत चढ उतार दिसून येत आहेत. बुधवारी 33 हजार 756 रुग्णांची नोंद झाली होती. तर 39 हजार 857 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले होते. आज रुग्णसंख्येत मोठी घट दिसून आली आहे. दिवसभरात 25 हजार 425 रुग्णांची भर पडली आहे. त्यामुळे आजपर्यंत 76 लाख 30 हजार 606 रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 36 हजार 708 जण बरे झाले आहेत. बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण 94.32 टक्के इतके आहे. तर आजपर्यंत 71 लाख 97 हजार कोरोनाबाधित बरे झाले आहेत. आतापर्यंत 7 कोटी 40 लाख 12 हजार 958 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी 76 लाख 30 हजार 606 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 15 लाख 31 हजार 108 व्यक्ती होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 3259 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. 2 लाख 87 हजार 397 कोरोना सक्रिय रुग्ण आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.

ओमायक्रॉनचे 72 रुग्ण -

राज्यात आज ओमायक्रॉनचे 72 नव्या बाधितांची नोंद झाली. राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने 51 आणि बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयने 21 अहवाल तपासले आहेत. त्यात सर्वाधिक पुणे मनपा 33, औरंगाबाद 19, मुंबई व उस्मानाबाद 5, ठाणे मनपा तीन, यवतमाळ - अहमदनगर 2, नागपूर, पुणे ग्रामीण आणि लातूरमध्ये प्रत्येकी एक सापडला आहे. राज्यात आजपर्यंत 2 हजार 930 एवढे रुग्ण आहेत. तर 1592 जणांची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह आल्याने सर्वांना घरी सोडण्यात आले. आज पर्यंत 6400 नमुने जनुकीय चाचणीसाठी पाठवले. त्यापैकी 6308 चाचण्यांचे अहवाल प्राप्त झाले. उर्वरित 92 नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.

विभागात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण -

मुंबई महापालिका - 1384

ठाणे - 179

ठाणे मनपा - 299

नवी मुंबई पालिका - 635

कल्याण डोबिवली पालिका - 189

मीरा भाईंदर - 75

वसई विरार पालिका - 94

नाशिक - 512

नाशिक पालिका - 1629

अहमदनगर - 673

अहमदनगर पालिका - 505

पुणे - 1499

पुणे पालिका - 4171

पिंपरी चिंचवड पालिका - 2204

सातारा - 867

नागपूर मनपा - 2069