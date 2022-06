मुंबई - विधान परिषदेच्या चुरशीच्या झालेल्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का दिला. बुद्धीबळाच्या लढतीमध्ये झालेल्या या निवडणुकीत भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर बाजी मारली. भाजपचे पाचही उमेदवार निवडून आले. अटीतटीच्या लढतीमध्ये भाजपचे पाचवे उमेदवार प्रसाद लाड विजयी झाले. तर काँग्रेसच्या चंद्रकांत हंडोरे यांचा आश्चर्यकारकरित्या पराभव झाला. विधान परिषदेच्या चुरशीच्या झालेल्या निवडणुकीमध्ये अपेक्षाप्रमाणे शिवसेनेचे सचिन अहिर, आमशा पाडवी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रामराजे निंबाळकर, एकनाथ खडसे, भाजपचे प्रविण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे तर काँग्रेसचे भाई जगताप हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. काँग्रेसच्या चंद्रकांत हंडोरे यांना या निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला.

विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी आज सकाळी मतदानाला ( Voting for ten seats in the Legislative Council ) सुरुवात झाली. पाच वाजता मतदानची वेळ संपली तेव्हा 285 आमदारांनी आपला मतदानाचा हक्क ( 285 MLAs exercised their right to vote ) बजावला. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी दोन उमेदवार रिंगणात होते. तर भाजपाने आपल्या पाच उमेदवारांना रिंगणात उतरविले होते. दहा जागांसाठी 11 उमेदवार रिंगणात असल्याने मतदान घ्यावे लागले.

मलिक देशमुखांची याचिका फेटाळली - विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली. दरम्यान, दुपारनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावतीने मतदान करू देण्यासंदर्भात विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. याचिका फेटाळतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख आणि मलिक यांना विचारले की, न्यायालयाने परवानगी दिल्यास आता मतदान करता येईल का? असा सवालही त्यांना केला. या दोघांनीही याआधी मुंबई उच्च न्यायालयात मतदानासंदर्भात याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला मतदान करता येणार नाही, असे म्हणत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तिथेही मलिक आणि देशमुखांच्या हाती निराशाच आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तोच निकाल कायम असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यावेळी मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांनी वेगवेगळे दाखले देऊन त्यांची बाजू मांडली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालायने तुम्ही उशिरा का याचिका दाखल केली, असे म्हणत त्यांना फटकारले आहे.

राज्यसभा निवडणुकीतही मतदान नाही - मतदानाला काही मिनिटे शिल्लक असताना जरी याचिका मान्य केली तरी त्याचा काही उपयोग नाही, असं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठीही त्यांनी याचिका केली होती. मात्र तेव्हाही न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.

पाच वाजता मतदान प्रक्रिया पूर्ण - विधान परिषद निवणुकीची मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता पूर्ण झाली. नियोजित कार्यक्रमानुसार मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच मतमोजणी सुरू होणार होती. तथापि, काँग्रेसने भाजपच्या दोन आमदारांच्या मतदानावर आक्षेप घेतल्याने मतमोजणी लांबली होती. राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळीही काही आमदारांच्या मतदानावर आक्षेप घेतले गेल्याने मतमोजणी रात्री उशिरा सुरू झाली होती. मध्यरात्रीनंतर राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता.

जगताप टिळक रुग्णवाहिकेतून मतदानासाठी आले - भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ता टिळक हे दोघेही रुग्णालयात उपचार घेत असल्याने त्यांना रुग्णवाहिकेतून मतदानासाठी विधानभवनात आणण्यात आले. दोघांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला. मात्र, या दोघांचे मत जाणार दुसरीकडे जाणार म्हणून दुसऱ्याच्या मदतीने मतदान केल्याचा आरोप काँग्रेसने करत मतदानावर आक्षेप घेतला.

काँग्रेसचा आक्षेप अन् मतमोजणीला उशीर - काँग्रेसने भारतीय जनता पार्टीच्या दोन आमदारांच्या मतदानावर आक्षेप घेत मुख्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे मतमोजणी सुरू होऊ शकली नव्हती. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ता टिळक हे दोघे आजारी असल्याने त्यांनी इतरांच्या सहकार्याने आपले मतदान पार पाडले. मात्र, काँग्रेस हा मतदान प्रक्रियेतील गोपनियतेचा भंग असल्याची तक्रार केली. मुख्य निवडणूक आयोगाने या तक्रारीची दखल घेत त्यावर शहानिशा केली. त्यात वेळ गेल्याने मतमोजणीस उशीर झाला. निवडणूक आयोगाच्या पडताळणीमध्ये काँग्रेसचा आक्षेप फेटाळण्यात आला आणि भारतीय जनता पार्टीच्या दोन्ही आमदारांची मते वैध ठरविण्यात आली.