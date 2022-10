बारामती - तालुक्यातील बारामती मोरगाव रस्त्यावर फोंडवाडा ( Baramati Morgaon road ) येथे अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला ( Three died on the spot in an accident ) आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ लांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रोल पंपाच्या बाजूने येत चालत येत असलेले दशरथ साहेबराव पिसाळ (वय 62 रा. फोंडवाडा, माळवाडी, तालुका बारामती) त्याच वेळेस मोरगावकडून बारामतीकडे दुचाकीवर निघालेले अतुल गंगाराम राऊत (वय 22 रा. करावागज ता. बारामती) तसेच त्यांची आई नंदा राउत या तिघांचा मृत्यू झाला.