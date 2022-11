मुंबई : रेल्वेत नोकरी देण्याच्या नावाखाली (lure of railways job) शेकडो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना लाखोंचा चुना (youths cheated of lakhs of rupees) लावणाऱ्या आरोपीस दहिसर पोलिसांनी अटक (Accused Arrested cheating name of job) केली आहे. कांदिवलीच्या एकता नगरमधून ही अटक केली आहे. पकडण्यात आलेल्या आरोपीकडून रेल्वेचे बनावट लेटरहेड व जॉइनिंग लेटर यांच्या प्रती जप्त करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी आरोपीच्या दुसऱ्या साथीदारास देखील ताब्यात घेतले आहे. जो तरुणांना रेल्वेतील मोठा अधिकारी असल्याचे सांगून नोकरी लावण्याच्या नावाखाली बेरोजगार तरुणांकडून तीस हजारापासून 85,000 पर्यंत रक्कम घेत होता. Latest news from Mumbai, Mumbai Crime, Railway Job Cheating

नोकरीच्या नावाआड आर्थिक फसवणूक केल्याचे सांगताना पोलीस अधिकारी

बोगस जॉइनिंग लेटर देऊन फसवणूक : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहिसर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रेल्वे मध्ये नोकरी लावण्याचा नावाखाली फसवणुकींच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. फिर्यादी मयुरी डीगे नावाच्या महिलेने रेल्वेत टीसीची नोकरी लावण्याच्या नावाखाली आरोपी जितेंद्र यशवंत घाडी (25 ) यांनी 50 हजार रुपये घेतले. मात्र अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही रेल्वेत नोकरी मिळाली नाही. वारंवार तगादा लावल्यानंतर आरोपी जितेंद्र यांनी रेल्वेचे एक जॉइनिंग लेटर दिले. मात्र याची शहानिशा केली असता ते जॉइनिंग लेटर बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आरोपी जितेंद्र विरोधात मयुरी डीगे नामक महिलेने जून 2022 मध्ये फिर्याद दिली.







सांगितले ऑफिसर निघाला ऑफिस बॉय : महिलेने तक्रार दिल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास लावण्यासाठी दहिसर पोलिसांनी पथके तयार करून तात्काळ कारवाईस सुरुवात केली. यावेळी आरोपी जितेंद्र गाडी हा मुंबई सेंट्रल येथील रेल्वे कारशेडमध्ये ऑफिस बॉयचे काम करत असल्याचे समजले. येथूनच त्याला ही कल्पना सुचली असल्याचे तपासात पुढे आले. आरोपी जितेंद्र याने शेकडोहून अधिक बेरोजगार तरुणांना नोकरी देण्याच्या नावाखाली फसवले असल्याचे तपासात पुढे आला आहे. संदर्भात मुंबईच्या विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आरोपी विरोधात फसवणुकीचे गुन्हे देखील दाखल झालेले आहेत. आरोपीच्या मोबाईल लोकेशन नुसार त्याच्या घरचा पत्ता शोधून काढून त्याला कांदिवली येथून ताब्यात घेतले. त्याच्या घरातून तीस ते चाळीस बोगस जॉइनिंग लेटर देखील जप्त करण्यात आली आहेत. याचा तपास दहिसर पोलीस करत आहेत.







इच्छुक तरुणांकडून 80 ते 90 हजार घेतले : पकडण्यात आलेल्या आरोपीने सांगितले की त्याचा दुसरा साथीदार जितेन जगन्नाथ पंचागणे जो स्वतःला रेल्वेचा मोठा अधिकारी असल्याचे सांगून इच्छुक तरुणांकडून 80 ते 90 हजार रुपये घेत होता. यातील अवघे वीस टक्के इतकीच रक्कम आरोपी जितेंद्र याला मिळत होती. असेही तपासातून पुढे आले आहे. या दोन्हीही आरोपींनी मिळून आत्तापर्यंत 70 पेक्षा अधिक तरुणांना नोकरीच्या नावाखाली फसवले असल्याचे आढळून आले आहे. यातील 60 पेक्षा अधिक तरुणांना बोगस जॉइनिंग लेटर देखील देण्यात आले आहे.