मुंबई : गोरेगाव आरे कॉलनी युनिट १५ परिसरात १६ महिन्यांच्या निष्पाप मुलीवर बिबट्याने हल्ला (leopard attack on little girl) करून तिला जंगलात ओढून नेल्याची (leopard took little boy into forest) घटना समोर आली आहे. आई-वडिलांनी बिबट्याच्या तावडीतून मुलीला वाचवले; मात्र या हल्ल्यात दीड वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू (little girl dies in leopard attack) झाला. (Latest news from Mumbai), (Mumbai Crime)

चिमुकल्या मुलीसह बिबट्या जंगलात पळाला - वास्तविक ही घटना दिवाळीला सकाळी 6.30 च्या सुमारास घडली. त्यावेळी आई घराजवळील शिवमंदिरात दिवा लावण्यासाठी जात होती. तिची निरागस चिमुकली इतिकाही आईच्या मागे जाऊ लागली. मात्र त्याचवेळी बिबट्याने इतिकाला हिसकावले. आईची नजर इतिकावर जाईपर्यंत बिबट्याने इतिकासह जंगलात प्रवेश केला. मात्र आईने इतिकाचे कपडे पाहिले होते. त्यानंतर इतिकाच्या आईने इतिकाला घेऊन जाणार्‍या दिशेने जोरजोरात आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली.





बिबट्याच्या तावडीतून सुटली पण .. - आईचा आवाज ऐकून घरात उपस्थित इतिकाचे वडील आणि काकांनी धाव घेतली. मात्र बिबट्या इतिकासह घनदाट जंगलात शिरला. सुमारे 1 तास शोध घेतल्यानंतर 500 मीटर अंतरावरून इतिकाचा आवाज घरी येऊ लागला. आवाज ऐकून इतिकाचे वडील आणि काकांसह सर्व लोक जंगलात पोहोचले जेथे बिबट्या इतिकाला पकडून बसला होता. काठ्या आणि दगडांनी घाबरवल्यानंतर वडिलांनी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या निष्पापाला मिठीत घेईपर्यंत बिबट्याने इटिका सोडली. इतिकाला जिवंत पाहून वडिलांना दिलासा मिळाला पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण अंधेरीतील 7 स्टार रुग्णालयात नेत असताना इतिकाने अखेरचा श्वास घेतला. सध्या या घटनेनंतर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नरभक्षक बिबट्याला पकडण्यासाठी जंगलात सापळा लावला आहे. याशिवाय वनविभागाचे अधिकारी आता लोकांना प्रबोधन करत आहेत.

बिबट्याने तोडली गळ्याची रक्तवाहिनी- वैद्यकीय अहवालानुसार बिबट्याच्या हल्ल्यात इटिकाची गळ्याची रक्तवाहिनी तुटल्याने इतिकाचा मृत्यू ब्रेन हॅमरेजमुळे झाला होता. त्यामुळे इतिकाचा श्वास थांबला होता. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे इतिकाला जवळपास तासभर सोबत ठेवल्यानंतरही बिबट्याने तिला खाल्ले नाही. कारण इटिका जिवंत होती. तज्ज्ञांच्या मते, बिबट्या कधीही ताजे भक्ष्य खात नाही. तो फक्त ताजे रक्त पित असतो आणि दुसऱ्या दिवशी शिकार खातो. यामुळेच इतिकाला पकडल्यानंतर बिबट्या तिच्या शेवटच्या श्वासाची वाट पाहत होता. या प्रकरणात काही काळासाठी आरे पोलिसांनी एडीआर अंतर्गत गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.