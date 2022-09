मुंबई - आपण जगताना नोकरी करताना शक्यतो बिकट वाट वहिवाट धरत नाही. मात्र काही मंडळी त्यासाठीच जन्माला आली असतात कि काय असा प्रश्न पडतो. त्याच कारण असं कि मुंबईतील मध्य रेल्वेत काम करणारे अभियंता प्रसाद रानडे यांनी मोटार वाहनातील अतुलनीय असे संशोधन Central Railway Engineer New invention केले आहे. जे मानव जातीच्या कल्याणासाठी आहे. नुकतेच त्यांना अँटी रोल्ड डाऊन मेकेनिझम फॉर मोटर व्हेईकल टेक्नॉलॉजी ह्या शोधासाठी पेटंट मिळाले Automatic machine to prevent vehicle from reversingआहे . त्यामुळे भारताची मान नव्या शोधामुळे अजून उंचावली Research that makes India proud आहे. जाणून घेऊया सविस्तरपणे

Motor vehicle research

चढावर चढतांना वाहनाला धक्के का लागतात - कोणतीही चार चाकी गाडी ट्रॅकटर ,कार किंवा दुचाकी नाहीतर प्रवाश्यांना घेऊन जाणारी बस असेल तर घाटात चढताना गाडीला दम लागतो vehicle jolts when going uphill असे आपण आपल्या भाषेत म्हणतो . चढतीवर वाहनांची रांग असेल तर एकदम ब्रेक लावावा लागतो. तेव्हा एक पाय ब्रेकवर असतो एक पाय क्लच वर असतो. गाडी चढावावर किंवा चढतीवर असते तेव्हा ब्रेक दाबला नाही तर गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाप्रमाणे गाडी मागे येते. गाडी जेव्हा मागे येते. त्यावेळेला विशेषतः घाटामध्ये डोंगर माथ्यावर ब्रेक लावावाच लागतो . ब्रेक लावल्यानंतर गाडी जेव्हा आपण सुरू करतो आणि पुढे न्यायचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेला गाडीला धक्के बसतात . गाडी काही क्षण मागे सरकते . किंवा मोठ्या शहरांमध्ये रस्त्यावर गाड्यांची प्रचंड गर्दी असते. त्या परिस्थितीमध्ये एक्प्रेस हायवे वर चढतांना गाडीला पटकन ब्रेक लावला आणि पुन्हा पुढे न्यायचा प्रयत्न केला तर गाडी मागच्या गाडीला धडकण्याची शक्यता असते. गाडी चढताना मागे येऊच नये . त्यासाठी आटोमॅटिक तंत्र त्यांनी शोधलं Automatic machine for vehicle when climbing hill आहे अभियंते प्रसाद रानडे यांनी.त्यामुळे मोटार वाहन शोधात मोलाची भर पडली आहे.

अथक परिश्रमाने ईथपर्यंन्त पोहचले - प्रसाद रानडे हे मुंबईच्या मध्य रेल्वेमधील अभियंते आहेत ते मध्य रेल्वेमध्ये नोकरी करतात. ते डिप्लोमा इंजिनिअरिंग शिकलेले आहेत. मध्यरेल्वेत अभियंते म्हणून 25 वर्षे झाले नोकरी करत आहेत. त्यांनी अथक परिश्रम केले आणि जिद्द ठेवून अनेक प्रयोग करीत येथ पर्यंन्त पोहचले. त्यांनी अनेकदा दुचाकी आणि चार-चाकी वाहन चालवताना चढतीवर गाडीला जे धक्के बसतात ते नको व्हायला म्हणून प्रयत्न करून पाहिला. मात्र ते पूर्णपणे जमले नाही. संशोधन मात्र चालूच राहिल.





बालपणीच्या कल्पनांचा पाठपुरावा - प्रसाद रानडे यांना ईटीव्ही सोबत संवाद साधताना विचारले की,' ही कल्पना तुम्हाला कशी सुचली.' उत्तरा दाखल त्यांनी भूतकाळातील काही गोष्टी उलघडल्या. ते नमूद करतात." आम्ही गावात वाढलेलो आहोत. गावामध्ये रोज पहायचो. धान्याचे पोते घेऊन जाणारे ट्रॅक्टर घाटात व चढतीवर ब्रेक लावताना अचानक मागे यायचे. गिअर ज्या दिशेने टाकला आहे अर्थात पुढच्या दिशेने टाकलेला असूनही गाडी पुढेच जायला पाहिजे ;असं मला वाटायचं.हे कुतूहल मनामध्ये सतत जागे राहिल. मात्र तोपर्यंत शिक्षण माझं पूर्ण झालेलं नव्हतं. '' कॉलेजला गेल्यावर त्यांनी सरकारी महाविद्यालयात मेकॅनिकलचा डिप्लोमा कोर्स केला. रेल्वे महामंडळाची परीक्षा दिली. आणि मध्य रेल्वे मध्ये रुजू झाले. रुजू झाल्यानंतरही मनातली कुतूहलाची बाब स्वस्थ बसू देईना. घरातील मिक्सर असेल त्याची दुरुस्ती घरच्या घरीच करायला लागले. बस मध्ये रस्त्यावर त्यांनी अनेकदा धक्के का लागतात कसे लागतात ते समजून घेण्यासाठी प्रवास केला .घाटात किंवा चढावावर बस 50 ते 70 प्रवाशांना घेऊन चढते. मात्र गर्दीमध्ये अचानक चालकाला ब्रेक लावावा लागतो. एक पाय क्लच वर एक पाय ब्रेक वर ठेवावा लागतो आणि गाडी पुन्हा सुरू केली तर थोडा धक्का लागतो .गाडीला धक्के बसतात. गाडी पटकन मागे येते. यामुळे मागील गाडीला देखील धक्का लागतो. त्यामुळे अपघात देखील झालेले आहेत आणि होतात. हे अपघात रोखता येऊ शकतात असं त्यांना मनामध्ये वाटलं.





जगातील मोटारींमधील तंत्रामध्ये आगळा वेगळा शोध - त्यांनी संशोधनासाठी भाडे देऊन ग्यारेजमध्ये अनेक रात्री घालवल्या . आपल्या दोन चारचाकी गाड्या अक्षरशः प्रयोगासाठी वाया घालवल्या . मात्र मनातील कुतूहल आणि मानव जातीचे कल्याण हि भावना काही स्वस्थ बसू देईना . अखेर त्यांना शोध लागला . त्यांनी तो पद्धतशीरपणे आंतरराष्ट्रीय पेटंट प्राधिकरणाकडे तपासणी आन पडताळणीसाठी दिला. त्यांच्या ह्या मोटार वाहनातील अँटी रोल्ड डाऊन मेकेनिझम फॉर मोटर व्हेईकल टेक्नॉलॉजी संशोधनाला जागतिक पातळीवर अमेरिकेकडून एकदा आक्षेप आला होता . मात्र त्या देशातील संशोधनात घाटात किंवा चढावावर मोटार चढताना केवळ ३ सेकंड गाडी होल्ड होते . यांच्या शोधात मात्र कितीही काळ मोटार चढतांना होल्ड होऊ शकते . हि बाब आणि हे संशोधन मोटार वाहन क्षेत्रातील आगळंवेगळं आहे . हि बाब उघड झाली . अखेर प्रसाद रानडे यांच्या अँटी रोल्ड डाऊन मेकेनिझम फॉर मोटर व्हेईकल टेक्नॉलॉजी शोधावर पेटंट प्राधिकरणाने शिक्का मोर्तब केलं आणि नुकतंच त्यांना पेटंट मिळालं आहे . एका मराठी माणसाच्या शोधामुळे महाराष्ट्र आणि पंढरपूर हे जगाच्या नकाशात कोरलं गेलं. प्रसाद रानडे हे सांगतात . ''माझा शोध हा मानव जातीच्या कल्याणासाठी आहे. ''त्यांचे हे विचार अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर प्रमाणे आहे . यांनी शेकडो शोध लावले मात्र ते मानव जातीसाठी होते . प्रेत्यक गोष्टीत कुतुहूल होते . तसेच काहीसे प्रसाद रानडे यांचे आहे. त्यांच्या प्रयत्नाला पत्नी पदमजा मुलगी साक्षी आणि मुलगा प्रसेनजीत यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले आहे.