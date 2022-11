नवी मुंबई - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत Mumbai APMC Market वांग्याच्या Brinjal Rate Increased In Mumbai APMC Market १०० किलोंच्या दरात चारशे रुपयांची वाढ झाली आहे. वाटण्याच्या दरात Peas Rate In Mumbai APMC Market एक हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. तोंडलीच्या दरात १४०० रुपयांची तर दोडक्याच्या दरात ११०० रुपयांची वाढ झाली आहे. शेवग्याच्या शेंगांच्या दरात १२०० रुपयांची आणि पडवळच्या दरात Padwal Rate Increase In Mumbai ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. घेवड्याच्या दरातही ८०० रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.











भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे :





भेंडी नंबर १ प्रति १०० किलो ३३०० रुपये ते ३६०० रुपये



भेंडी नंबर २ प्रति १०० किलो २५०० रुपये ते ३००० रुपये



लिंबू प्रति १०० किलो ४००० रुपये ते ५००० रुपये



फरसबी प्रति १०० किलो प्रमाणे,४००० रुपये ते ४४०० रुपये



फ्लॉवर प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २००० रुपये



गाजर प्रति १०० किलो प्रमाणे ३३०० रुपये ते ३६०० रुपये



गवार प्रति १००किलो प्रमाणे रुपये ५००० ते ६०००रुपये



घेवडा प्रति १०० किलो प्रमाणे ४५०० ते ५००० रुपये



काकडी नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २००० रुपये ते २२०० रुपये



काकडी नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १६०० रुपये ते १८०० रुपये



कारली प्रति १०० किलो प्रमाणे ३८०० रुपये ते ४६०० रुपये



कच्ची केळी प्रति १०० किलो प्रमाणे २८०० रुपये ते ३००० रुपये



कोबी प्रति १०० किलो प्रमाणे १९०० रुपये ते २२०० रुपये



कोहळा प्रति १०० किलो प्रमाणे २८०० रुपये ते ३००० रुपये



ढोबळी मिरची प्रति १०० किलो प्रमाणे ४५०० रुपये ते ६००० रुपये



पडवळ प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५००रुपये



रताळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४०००रुपये



शेवगा शेंग प्रति १०० किलो प्रमाणे ९५०० रुपये ते १२००० रुपये



शिराळी दोडका प्रति १०० किलो प्रमाणे ३७०० रुपये ते ४५०० रुपये



सुरण प्रति १०० किलो प्रमाणे २४०० रुपये ते २८०० रुपये



टोमॅटो नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये



टोमॅटो नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २००० रुपये



तोंडली कळी १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ५००० रुपये ते ६००० रुपये



तोंडली जाड प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५०० रुपये



वाटाणा १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १५००० रुपये ते १६००० रुपये



वालवड प्रति १०० किलो ४३०० रुपये ते ४५०० रुपये



वांगी काटेरी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३३०० रुपये ते ४४०० रुपये



वांगी काळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३२०० रुपये ते ३८०० रुपये



मिरची ज्वाला प्रति १०० किलो प्रमाणे ६५०० रुपये ते ७५००रुपये



मिरची लवंगी प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये







पालेभाज्या