मुंबई : मुलांमधले आणि आई-वडीलांचे नाते हे मुलाच्या शारीरिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासाचे पालनपोषण करणारे ( important things in parent child relationship ) असते. हा एक अनोखा बंध आहे ज्याच्या प्रत्येक धाग्याचा आनंद मूल आणि पालक दोघेही घेतात. त्यासोबत पालनपोषण करतात. हे नाते मुलाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, जीवनाच्या निवडींचा आणि एकूण वर्तनाचा पाया घालते. त्याचा परिणाम त्यांच्या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावरही होऊ शकतो.

सकारात्मकतेने पाहणे : जेव्हा पालकत्वाचा विचार येतो तेव्हा "एक-आकार सर्व फिट" असतो, आमची मुले जसजशी वाढतात तसतसे आम्ही बदलतो आणि जुळवून ( Look positively ) घेतो. तथापि, काही सोप्या सकारात्मक पालक टिप्सचे पालन करणे आपल्या मुलाशी असलेल्या नातेसंबंधात मदत करू शकते. प्रत्येक परस्परसंवादाला तुमच्या मुलांशी जोडण्याची संधी म्हणून पहा. आपल्या बोलण्यामध्ये उबदारपणा आणा, स्मित करा आणि परस्परसंवादाला प्रोत्साहन द्या. मुलांना मार्गदर्शन आवश्यक आहे. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला काय अपेक्षा आहे त्याबद्दल बोला आणि मुले ते समजून घेतात की नाही याची खात्री करा.

मुलांसोबत सहानुभूती दाखवा : तुमच्या मुलाच्या भावना मान्य करा, तुम्हाला समजले आहे असे दाखवा आणि त्यांना जेव्हा जेव्हा समस्या येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना मदत करण्यासाठी तेथे आहात याची ( Empathize with children ) खात्री द्या. आपल्या मुलाला समस्या सोडवण्यास मदत करा. एक चांगला आदर्श व्हा आणि तुमच्या स्वतःच्या कृतीतून त्यांना कसे वागावे ते दाखवा. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत उपाय शोधण्यासाठी काम करता तेव्हा ते अडचणींना योग्य मार्गाने कसे सामोरे जायचे ते शिकतात. मजबूत पालक-मुलाचे नाते विकसित करण्यासाठी आपल्या मुलाशी संबंध निर्माण करणे महत्वाचे आहे. तुमच्या मुलांसोबतचे तुमचे नाते मजबूत करण्यात मदत करण्यासाठी येथे काही टिपा आहेत.

प्रेम व्यक्त करा : अर्थात तुमचे तुमच्या मुलांवर प्रेम आहे पण त्यांना दररोज सांगा, मग ते कोणत्याही वयाचे ( express love ) असोत. कठीण दिवसातही तुमच्या मुलाला कळू द्या की तुम्हाला वागणूक आवडत नाही पण तुम्ही त्यांच्यावर बिनशर्त प्रेम करता. एक साधा "माझे तुझ्यावर प्रेम आहे" हे नाते मजबूत करण्यासाठी बरेच काही करू शकते. मुलांच्या विकासासाठी खेळ खूप महत्त्वाचा आहे. लहान मुले खेळाच्या सामर्थ्याने अनेक कौशल्ये विकसित करू शकतात. हे मजेदार असण्यासोबतच आणि तुमच्या मुलाशी तुमचे नाते विकसित करण्यात मदत करते, यामुळे मुलांची भाषा कौशल्ये, भावना, सर्जनशीलता आणि सामाजिक कौशल्ये वाढण्यास मदत होऊ शकते.

वेळेवर उपलब्ध व्हा : कोणत्याही विचलित न होता तुमच्या मुलाशी बोलण्यासाठी वेळ द्या, दिवसातील 10 मिनिटे देखील संवादाच्या चांगल्या सवयी लावण्यात मोठा फरक करू ( Be available on time ) शकतात. टीव्ही बंद करा, तंत्रज्ञान दूर ठेवा आणि काही दर्जेदार वेळ एकत्र घालवा. जर तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त मुले असतील तर त्या प्रत्येकासोबत वैयक्तिक वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा. दर्जेदार, तुमच्या मुलासोबतचा वैयक्तिक वेळ तुमचे बंध मजबूत करू शकतो, त्यांचा आत्मसन्मान वाढवू शकतो आणि त्यांना कळू देतो की ते मौल्यवान आहेत.

एकत्र जेवण करा : एक कुटुंब म्हणून एकत्र जेवण केल्याने संभाषणाचा टप्पा निश्चित ( Have meal together ) होतो. जेवताणा कोणत्याही प्रकारे मोबाईल टीव्हीचा वापर होऊ देऊ नका. त्याला प्रोत्साहन देऊ नका आणि एकमेकांच्या सहवासाचा आनंद घ्या. कनेक्शन ऐकण्यापासून सुरू होते. प्रयत्न करा आणि तुमच्या मुलाच्या दृष्टीकोनातून गोष्टी पहा आणि परस्पर आदर वाढवा.