मुंबई : प्रथमच पालक बनलेल्या जोडप्यांसाठी, मुलांची काळजी घेणे ( Information for first time parents ) हे एक नवीन काम आहे. मुलांना हंगामी आजारांपासून कसे सुरक्षित ठेवायचे हेही त्यांना समजत नाही. दुसरीकडे, मूल अचानक आजारी पडल्यास, पालक अनेकदा घाबरतात. आजारी मुलाची काळजी कशी घ्यावी ( How to care sick child ) आणि आजारी असताना काय करावे हे ( What to do when child sick ) अनेक वेळा पालकांना समजत नाही. कमी अनुभवी पालक असलेल्या विभक्त कुटुंबांमध्ये या प्रकारची समस्या अधिक सामान्य आहे.

हिवाळ्यात काळजी टिप्स : पालकांनी हे लक्षात ठेवावे की हिवाळा सुरू झाला की मुलांना उबदार कपडे घालायला सुरूवात ( How to take care children health in winter ) करा. लक्षात ठेवा की थंड हवा थेट मुलावर येऊ देऊ नका. मुलांना दरवाजा आणि खिडकीजवळ झोपायला लावू नका. सकाळी आणि संध्याकाळी मुलाचे कान आणि छाती झाकून ठेवा.

हिटर जवळ ठेवू नका : चुकूनही लहान मुलांसमोर हिटर किंवा ब्लोअर ठेवू नका. त्यामुळे मुलांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. हिवाळ्यात बाळाला थंड पाणी देऊ नका त्याला कोमट पाणी पिण्यासाठी द्या. किंवा गरम पाणी थंड करूनम द्या. मुलाला पौष्टिक आहार द्या, त्यामुळे त्याची प्रतिकारशक्ती मजबूत होईल.

मुलाच्या आरोग्याची काळजी घ्या : मुलाची तब्येत अचानक बिघडते. तेव्हा काय करावे जर मूल खूप लहान असेल आणि खूप रडत असेल तर मुलाला अस्वस्थ का वाटत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्याला ताप आहे की नाही हे पाहण्यासाठी त्याची त्वचा पहा. तो आजारी दिसला तर त्याला ताबडतोब डॉक्टरांकडे घेऊन जा.

बालरोगतज्ञ पहा : मुलाची समस्या कळत नसेल तर वडिलधाऱ्यांना विचारा, कदाचित त्याला पोटदुखी किंवा अन्य काही समस्या असेल. त्यांच्या समस्या ते सांगू शकत नाहीत. मुलाला वेळोवेळी बालरोगतज्ञांकडे घेऊन जा आणि त्यांची तपासणी करा.