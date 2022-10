मुंबई : बॉलीवूडचा सिंघम अभिनेता अजय देवगनचा चित्रपट थँक गॉड ( publicity of film Thank God ) या हिंदी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यात यावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात अझर एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर तातडीने दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्व प्रतिवादी यांना यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे या याचीकेवर पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर ( grant immediate stay on publicity ) रोजी होणार आहे.



थँक गॉड या हिंदी चित्रपटामध्ये अभिनेता अजय देवगण ( Ajay Devgns film Thank God ) मुख्य भूमिकेत असून त्याच्यासोबत सह कलाकार म्हणून अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आणि अभिनेत्री रकुल प्रीत यांच्या मुख्य भूमिका असणार आहे. उच्च न्यायालयाने ( high court on thank god ) दिलासा नाकारताना न्यायमूर्ती रियाझ छागला म्हणाले की चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख 9 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली असतानाही तातडीच्या मदतीसाठी अर्ज 18 ऑक्टोबरलाच दाखल करण्यात आला होता. सह-निर्माता मारुती एंटरप्रायझेसने कराराचा भंग केल्याचा आरोप करणाऱ्या अझर एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी उच्च न्यायालय करत होते.



हिंदीत चित्रपट निर्मितीचे विशेष हक्क मिळविले करारानुसार अझुरेने डॅनिश चित्रपटावर आधारित हिंदीत चित्रपट निर्मितीचे विशेष हक्क मिळविले. मारुती एंटरप्रायझेसने संयुक्तपणे या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. ज्याचे दिग्दर्शन मारुतीचे भागीदार इंद्र कुमार करत होते. 1:2 च्या प्रमाणात नफा वाटून घेण्यास सहमती दर्शवत दोघांमध्ये एक करार अंमलात आला. त्यानंतर त्यांनी सुपर कॅसेट कंपनीशी करार केला आणि संयुक्तपणे चित्रपटाच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांपैकी 50 टक्के आणि टी सिरीजला कायमस्वरूपी 100 टक्के अधिकार दिले. त्यानंतर अझूरने 32 लाख रुपयांचे रॉयल्टी अधिकार आणि 4.50 कोटी रुपयांच्या बदल्यात आकस्मिक रॉयल्टी देण्याचे मान्य केले. अझूरने यापुढे चित्रपटाच्या निर्मितीमध्ये भाग न घेण्याचे आणि इतर कोणत्याही रकमेसाठी पात्र न होण्याचे मान्य केले. मारुती आणि टी-सीरिजने कराराचे अनेक उल्लंघन केल्याचा आरोप अझूरने केला आहे. हे उल्लंघन अशा स्वरूपाचे होते की अॅझूरला कोणतेही काउंटर फायदे न मिळता चित्रपटातील अनेक हक्क सोडण्यास प्रवृत्त केले गेले होते असा दावा करण्यात आला.



50 लाख रुपये दिले नसल्याची नाराजी मारुती आणि टी-सीरिजने चित्रपट निर्मितीनंतरच्या टप्प्यावर पोहोचला असतानाही कराराच्या अटींनुसार अद्याप मारुती आणि टी-सीरीजने चित्रपट निर्मितीसाठी 4.50 कोटी रुपये आणि अझूरच्या आकस्मिक वाटा म्हणून 50 लाख रुपये दिले नसल्याची नाराजी अॅझूरे कंपनीला होती. ज्या कराराचा भंग झाला होता त्यात ही अत्यावश्यक अट होती. तातडीची मदत नाकारताना उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या याचिकेवर 22 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.