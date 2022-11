मुंबई : मुंबई मालाड पूर्व दिंडोशी पोलिसांनी अपहरण प्रकरणाची उकल करताना गुजरातमधील वापी येथून गुजराती कलाकारांची सुटका (Rescue of Gujarati artists from Vapi) करत ४ आरोपींना अटक केली (four accused arrested kidnapping case) आहे. या चार आरोपी कलाकारांनी टीव्ही मालिकांमध्ये अभिनय आणि मॉडेलिंग केली आहे. एका फॅशन डिझायनरकडून ८ लाखांचा व्यवहार आणि ४० लाखांचे नुकसान या कारणावरून चौघांनी दिवसाढवळ्या मुंबई दिंडोशी येथून अपहरण (Gujarati actor kidnaps fashion designer) करून वापी येथे नेत होते. तेथून त्यांना दिंडोशी पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने १ दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. (kidnapping of fashion designer over money dispute), latest news from Mumbai, Mumbai Crime

अपहरण प्रकरणातील आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात

स्तविक, मुंबई पोलीस मुख्यालयाच्या नियंत्रणावर ४ जण मुंबईतून एका व्यक्तीचे अपहरण करून गुजरातला घेऊन जात असल्याचा फोन आला. त्यानंतर नियंत्रण कक्षाने दिंडोशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पीआय जीवन खरात यांच्याशी संपर्क साधला. संपूर्ण माहिती दिली. कंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार दिंडोशी पोलिसांनी तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे आरोपींना गुजरातमधील वापीच्या दिशेने घेऊन जात असल्याची माहिती दिंडोसी पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तत्काळ गुजरात पोलिसांना पाचारण करून माहिती दिली. त्यानंतर लाल रंगासह चार अपहरणकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. इको स्पोर्ट्स कार आत घेतली. चौकशीनंतर त्याला अटक करण्यात आली आणि पीडितेची सुखरूप सुटका करून तिला मुंबईत आणण्यात आले.पोलीस तपासात तक्रारदार हा मॉडेलिंग जगतातील फॅशन डिझायनर असून आरोपी अभिनय आणि मॉडेलिंग करत असल्याचे समोर आले आहे. फॅशन डिझायनरने जाहिरातीसाठी सुमारे 7 लाख रुपये घेतले होते. मात्र 5 महिने उलटूनही पैसे परत न झाल्याने या चार कलाकारांनी फॅशन डिझायनरचे अपहरण करून पैसे गोळा करून मुंबईतून गुजरातला आणण्याचा कट रचला. नियोजनानुसार गुरुवारी हे चारही कलाकार इको स्पोर्ट्स कार पासिंग करून गुजरातमधील मुंबई मालाड येथे आले आणि फॅशन डिझायनरला भेटण्याच्या बहाण्याने जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून वापी येथे नेले.

अपहरणकर्त्याला जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश - अपहरणाची माहिती मिळताच दिंडोशी पोलीस पीडितेशी सतत मोबाईलवर संपर्क करत होते. मात्र अपहरणकर्ते त्यांना पीडितेशी बोलू देत नव्हते. यादरम्यान पोलिसांनी आरोपींशी बोलून त्यांची समजूत काढण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र चारही अपहरणकर्त्यांनी गुजरातला नेऊन तेथे पैसे गोळा करणार असल्याचे पोलिसांना सांगितले. मात्र वेळीच गुजरात कंट्रोलला फोन करून अपहरणकर्त्याला जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले.