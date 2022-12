मुंबई : जेईई परीक्षा पहिले सत्र 24 जानेवारी ते 31 ( Government Keeps JEE Students in Dark ) जानेवारीदरम्यान, तर दुसरे सत्र 6 ते 12 एप्रिलदरम्यान होणार आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा पुढे ( Government Kept Students in Dark ) ढकलावी, अशी मागणी केली ( Students in Dark About JEE Main ) आहे. अशाप्रकारचे संदेश ट्विटरवर अनेकांनी केले ( JEE Main January 2023 Exam ) आहेत. तर पालकांनी म्हटले ( Parents Expressed Displeasure ) आहे, सरकारने विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवले आहे. मुंबई 16 डिसेंबर 2022 NTA JEE मेन 2023 दोनदा जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये होणार आहे.







हजारो विद्यार्थी जेईई मेन जानेवारी 2023 ची परीक्षा आणि बिहारची सीबीएसई बोर्ड प्रात्यक्षिक परीक्षा त्याच वेळी असल्याने ही परीक्षा पुढे ढकलावी म्हणून मागणी करीत आहे. बिहार बोर्डाच्या इयत्ता 12वीच्या परीक्षा 1 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरू होत आहेत आणि त्यामुळे NTA ने त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे, असे अनेकजण म्हणत आहेत.







राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीद्वारे जेइईच्या परीक्षा वेळापत्रक घोषित करताच हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात या प्रकारे Twitter वर ट्रेंड चालवत लक्ष वेधले. अनेक विद्यार्थ्यांनी जानेवारीचे हे सत्र पुढे ढकलायचे आहे, असे म्हणत ट्विटरवर राष्ट्रीय पात्रता एजन्सीने पंतप्रधान यांनी लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले आहे.





विद्यार्थ्यांच्या विनंत्या विचारात घेण्याची विनंती करताना, विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, "NTA ने सर्वात वाईट निर्णय घेतला आहे की, आम्ही विद्यार्थ्यांनी आमचे प्रीबोर्ड आणि आमचे बोर्ड प्रॅक्टिकल जेईईच्या आधी घेतले आहे. यामुळे आमच्या JEE च्या तयारीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. कृपया मोदी सरकारने राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीने विद्यार्थ्यांच्या विनंतीचा विचार करावा."तर काही विद्यार्थ्यांनी याबाबत उलट मागणीदेखील केली आहे. NTA ने ७५ टक्के निकष न काढल्यास आणि Jee Mains जानेवारीची परीक्षा पुढे ढकलल्यास विद्यार्थ्यांच्या हातावर रक्त असेल."





पालक वंश अग्रवाल यांनी म्हटलेले आहे की, "सरकारने आमच्या मुलांना अंधारात ठेवून आता जानेवारी 2023 च्या परीक्षेत घोषणा केली आहे ही घोषणा खूप आधी करायला हवी होती. आमच्या मुलांचा वेळ यामुळे वाया गेलेला आहे."