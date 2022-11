नवी मुंबई : मुंबई-गोवा हायवे (Mumbai Goa highway car Accident) परिसरातील तारा गावात एका फार्म हाऊसच्या बाजूला एका ऑडी गाडीत एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह (Body found in car) आढळून आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. या मृतदेहाचा तपास लावण्यासाठी पोलिस व क्राईम ब्रँचची चार पथक रवाना (four teams of crime branch dispatched) झाली आहेत. Latest news from Mumbai, Mumbai Crime, Dead Body Found In Car



कारची पाहणी करताना पोलीस



शुक्रवारी रात्री आढळला होता मृतदेह: शुक्रवारी रात्री मुंबई गोवा महामार्गावर असणाऱ्या तारा गावात असणाऱ्या फार्म हाऊसच्या शेजारी एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ माजली. या मृतदेहाच्या नाका-तोंडातून रक्त वाहत होते. आता हा नक्की काय प्रकार आहे, पोलिसांनी या प्रकरणी तपास सुरू केला आहे. महागड्या गाडीत मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ माजली आहे. पुढील तपास पनवेल तालुका पोलीस स्टेशन करत आहेत. त्यासोबत क्राईम ब्रँचच्या चार टीम दाखल झाल्या आहेत. मृताचा एक फोटो देखील आढळून आला आहे.



मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणार- तारा गावाच्या हद्दीत सापडलेल्या शवाची तपासणी करण्यासाठी मुंबई पुणे व मुंबई गोवा महामार्गावरील एक्स्प्रेस वरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाणार आहेत.