मुंबई : चित्रपट निर्माते अशोक पंडित (Film producer Ashok Pandit ) यांनी अभिनेत्री रिचा चढ्ढा विरोधात जुहू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल (Complaint Against Actress Richa Chadha ) केली आहे. रिचा चढ्ढा यांनी गलवान खोऱ्यात आपल्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या बलिदानाची (Mocking sacrifice of Galwan Khore security guards) ज्या प्रकारे खिल्ली उडवली आहे. त्यामुळे देशातील अनेकांचे मन दुखावले (Insulting army personnel from actress Richa Chadha) आहे. मी पोलीस ठाण्यात येऊन त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवावे, असे पत्र दिले आहे. latest news from Mumbai, Mumbai Crime

अभिनेत्री रिचा चढ्ढा विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार

हुतात्मा झालेल्या सैनिकांचा अपमान- चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अभिनेत्री ऋचाने भारतीय लष्कराचा, विशेषत: गलवान खोऱ्यात देशाचे रक्षण करताना हुतात्मा झालेल्या सैनिकांचा अपमान केला आहे आणि त्यांची खिल्ली उडवली आहे. हे गुन्हेगारी कृत्य असून या प्रकरणी कोणत्याही परिस्थितीत एफआयआर दाखल करण्यात यावा. कृपया सांगा की, रिचा चड्ढाने तिच्या वक्तव्याबद्दल आधीच माफी मागितली आहे.



चित्रपट निर्माते अशोक पंडित हे अभिनेत्री रिचा चढ्ढा विरोधात दाखल तक्रारीसह



तक्रारीत आणखी काय लिहिले आहे?

अशोक पंडित यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 'ऋचा चड्ढाने गलवानवरील वक्तव्याद्वारे भारतीय लष्कराची केवळ खिल्ली उडवली नाही, तर हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांचाही अपमान केला आहे.' "हे देशद्रोहाचे कृत्य आहे. भारत आणि सुरक्षा दलांविरुद्ध कट रचल्याबद्दल ऋचा चड्ढाविरुद्ध एफआयआर दाखल व्हायला हवा. तसेच ऋचासोबत इतर कोणकोणत्या राष्ट्रविरोधी शक्ती आहेत याचाही तपास व्हायला हवा".