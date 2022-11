मुंबई : राज्यात पोलिस भरतीत वारंवार तक्रारी समोर येत ( Frequent Complaints About Police Recruitment ) होत्या. राज्य शासनाने ही बाब विचारात घेत, आता अर्ज ( State Government has Now Given an Extension ) भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ ( Now Given an Extension of 15 Days For Filing Application ) दिली आहे. अशी माहिती ( Fifteen Days Extension of Police Recruitment ) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळ ( Announcement by Deputy CM Devendra Fadnavis ) बैठकीनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.​​ यामुळे पोलीस भरतीतील तक्रारीदेखील दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

रा​​ज्यात जवळपास ​वीस​ हजार पोलीस भरती होणार : ​​पुढील काही दिवसांत रा​​ज्यात जवळपास ​वीस​ हजार पोलीस भरती केली जाणार असून, यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी शेवटची तारीख ​३०​ नोव्हेंबर​ अखेरपर्यंत​ आहे. दरम्यान​,​ पोलीस भरती प्रक्रियेसाठीच्या राज्य शासनाच्या वेबसाईटमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांकडून पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ द्यावी​, ​अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे​. मंत्रिमंडळ बैठकीत पोलीस भरतीबाबत निर्णय घेण्यात आला.

पोलीस भरतीसाठी आतापर्यंत ​११​ लाख ​८०​ हजार अर्ज : पोलीस भरतीसाठी आतापर्यंत ​११​ लाख ​८०​ हजार अर्ज आले आहेत. मात्र, काही ठिकाणांहून उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अर्ज भरण्याची मुदत आम्ही १५ दिवसांनी वाढवून ​दिली असून, उर्वरित तक्रारी​देखील सोडवण्यास मुदत दिली जाईल. ​अर्ज सादर करण्यातील अडचणी, विविध प्रमाणपत्र व भूकंपग्रस्त उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळावा​, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे.​ स्वातंत्र्याच्या महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. ​अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक लाभ देणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.