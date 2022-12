मुंबई : प्रतापगडावरील अफजलखानाच्या कबरी भोवती असलेली अनधिकृत बांधकामे हटवल्यानंतर शिवप्रताप दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मुंबईतील गडकिल्ल्यांवरही अनधिकृत बांधकामे (Unauthorized constructions on forts in Mumbai) मोठ्या प्रमाणात आहेत. तर त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व गड-किल्ल्यांवर कमी-अधिक प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे (Encroachments on all forts)असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Tourism Minister Mangal Prabhat Lodha) यांनी दिली आहे. या गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याची (removal of encroachments on forts) गरज आहे. त्यासाठी पुरातत्व अभिलेख विभागाबरोबर संपर्क साधून संयुक्तरित्या मोहीम राबवली जाणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. latest news from Mumbai





नाशिकमधील घटनेची सखोल चौकशी : नाशिक मधील बाल सुधार गृहात मुलींच्या झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाचे उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे येत्या सात दिवसांमध्ये या संदर्भातला अहवाल मागवण्यात आला असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले दरम्यान महिला बाल सुधार गृहांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही तसेच सक्षम डॉक्टरही नाहीत या बाबीकडे आपले लक्ष असून त्याची पूर्तता करण्यासाठी ही सरकार प्रयत्न करीत आहे. काही कौशल्य विकास कार्यक्रमही बाल सुधार ग्रहांमध्ये सुरू करण्याचा विचार असून येत्या सहा महिन्यांमध्ये चित्र पालटलेले असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर महिला सुधार गृहांमध्येही फारशी बरी परिस्थिती नसून सुधारणा करण्याला वाव आहे त्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.





हिवाळी अधिवेशनात महिला धोरणाची घोषणा : राज्याचे चौथे महिला धोरण तयार झाले असून महिला धोरणात काही सुधारणा होत्या त्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुरुस्त करण्यात आले आहेत सुधारणा केलेले नवीन महिला धोरण हे येत्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्याचा सरकारचा विचार आहे असेही त्यांनी सांगितले.



1 डिसेंबरपासून मुंबई स्वच्छता अभियान : मुंबईतील स्वच्छते संदर्भात येता एक डिसेंबर पासून जन अभियान सुरू करण्यात येणार आहे सुमारे दोन लाख लोकांचा जनसहभाग या अभियानात असेल अशी अपेक्षा आहे शाळा महाविद्यालय, पोलीस स्थानके, रेल्वे स्थानके रुग्णालय तसेच धार्मिक स्थळे या ठिकाणी स्वच्छता कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे त्याचप्रमाणे मुंबईतील 3700 सार्वजनिक शौचालयांच्या नूतनीकरणाचे आणि स्वच्छतेचे कामही यावेळी करण्यात येणार असल्याची माहिती मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.