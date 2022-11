मुंबई : मुंबईमधील शहर विभागातील ( Electricity is Supplied to Mumbai Through BEST Initiative ) नागरिकांना बेस्ट उपक्रमाद्वारे वीज पुरवठा केला ( BEST is Now Facing Power Theft ) जातो. बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. एकीकडे आर्थिक संकट असताना बेस्टला आता वीज चोरीचा सामना करावा लागत आहे. अनधिकृत झोपडपट्ट्या, फेरीवाले तसेच छोट्या-मोठ्या उद्द्योग धंद्यांकडून वीजचोरी केली जात आहे. अशी १०५ कोटींची वीज चोरी पकडली असून सुमारे ८ हजार लोकांना अटक करण्यात आल्याची माहिती बेस्ट उपक्रमाकडून ( 8 Thousand pPeople have Been Arrested ) देण्यात आली आहे. मात्र, ही आकडेवारी छोटी असून खरी आकडेवारी समोर आणली पाहिजे, असे माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे.



वीज चोरांवर होतो गुन्हा दाखल : बेस्ट हा मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम आहे. बेस्टकडून नागरिकांना परिवहन आणि विद्युत सेवा दिली जाते. बेस्टच्या परिवहन सेवेचा ३२ लाख प्रवासी फायदा घेत आहेत. तर शहर विभागातील १० लाख ग्राहकांना बेस्टकडून विद्युत पुरवठा केला जातो. मात्र त्यापैकी छोटे मोठे उद्योगधंदेवाले, घरगुती वीज वापरकर्त्यांकडून मीटरमध्ये फेरफार करत असल्याचे आढळले आहे. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपडपट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्येही अवैध जोडणी करून विजेचा वापर केला जात आहे. याचप्रमाणे अवैध फेरीवाल्यांकडूनही वीज चोरी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. वीज चोरी ज्या ठिकाणी होते याची माहिती बेस्टच्या दक्षता पथकाला मिळाल्यावर दक्षता पथक संबंधित ठिकाणी पोहचते. वीज चोरी होत असल्याचे समोर आल्यावर पोलिसांना बोलावून पंचनामा केला जातो. त्यानंतर संबंधितांवर पोलीस ठाण्यात वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केला जातो अशी माहिती बेस्ट उपक्रमाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.





१०५ कोटींची वीज चोरी : बेस्टकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१२-१३ पासून ते आतापर्यंत एकूण १०५ कोटी ३६ लाख ५४ हजार रुपयांच्या वीज चोरी पकडण्यात आली आहे. या कालावधीत १७ हजार २३५ प्रकरणे दाखल झाली. १३३९ गुन्हे दाखल झाले असून ७८६७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. १०५ कोटी ३६ लाख ५४ हजार रुपयांच्या वीजचोरी पैकी ८२ कोटी २७ लाख ८९ हजार रुपये दंड म्हणून वसूल करण्यात बेस्ट उपक्रमाला यश आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. वीज चोरी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. गुन्हेही दाखल केले जातात. वीज चोरी करण्याऐवजी अधिकृत वीज वापरावी असे आवाहन केले जात आहे. व्यापारी, घरगुती वीज वापरकर्त्यांना सवलती दिल्या जात असल्याने वीज चोरीचे प्रकार काही प्रमाणात काही प्रमाणात कमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.





गेल्या दोन वर्षात केलेली कारवाई : २०२१-२२ मध्ये वीज चोरीची १२७६ प्रकरणे समोर आली आहेत. या वर्षात ८ कोटी रुपयांची वीज चोरी पकडली गेली असून ६३२ आरोपीना अटक करण्यात आली आहे. वीज चोरींपैकी ५ कोटी ३४ लाख ९९ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ९२५ प्रकरणे समोर आली आहेत. ४३४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. ५ कोटी २१ लाख २४ हजार रुपयांची वीज चोरी झाली असून ३ कोटी ४३ लाख ५७ हजार रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.





वीज चोरीचा आकडा समोर आणला पाहिजे : दरम्यान, याबाबत बेस्ट समितीचे माजी सदस्य व पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांच्याशी संपर्क साधला असता, वीज चोरीचा आकडा मोठा असला पाहिजे. बेस्ट समितीमध्ये दार तीन महिन्याला अहवाल सादर केला जायचा. त्यात तीन महिन्यात ३० ते ४० कोटी रुप्ये वीज चोरी असायची. यानुसार गेल्या ११ वर्षात दाखवण्यात आलेली आकडेवारी खूपच कमी वाटत आहे. बेस्टने वीज चोरीची आकडेवारी समोर आणली पाहिजे असे ते म्हणाले.





मीटर बदलणार : बेस्टने १०.८० लाख स्मार्ट मीटर स्थापित आणि देखरेख करण्यासाठी अदानी इलेक्ट्रिसिटीसोबत करार केला आहे. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई आणि बेस्ट यांच्यात १३०० कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. कंपनीला ३० महिन्यांत स्मार्ट मीटर बसवायचे आहेत आणि पुढील ९० महिने त्यांची देखभाल करायची आहे.