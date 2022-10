मुंबई : डीआरआयने मुंबई विमानतळावर 15 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ (Drugs worth 15 crores ) जप्त केले (Drugs Seized At Mumbai Airport). ही खेप पॅरिसहून आली असून ती नालासोपारा परिसरात विकली जाणार होती. या कारवाईदरम्यान डीआरआयने तिघांना अटक (DRI arrest three accused drug case) केली आहे. हे संपूर्ण माल कुरिअर पार्सलच्या माध्यमातून मुंबईत पोहोचल्याची माहिती मिळत आहे. या पार्सलमध्ये सुमारे 1.9 किलो एम्फेटामाइन (amphetamine drug) नावाचा ड्रग्ज भरण्यात आला होता. गुप्त माहितीवरून डीआरआयने ही खेप जप्त केल्यानंतर आता इतर आरोपींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (Latest news from Mumbai) (Mumba Crime)

कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त - आठवडाभरापूर्वी डीआरआयला ड्रग्ज मुंबईत पोहोचल्याची माहिती मिळाली होती. कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज आंतरराष्ट्रीय पार्सलमधून मुंबईत पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या गुप्त माहितीवरून डीआरआयच्या पथकाने मुंबई विमानतळावर इंटरसेप्टर बसवले. 20 ऑक्टोबर रोजी ही खेप मुंबई विमानतळावर उतरताच डीआरआयच्या पथकाने ते ताब्यात घेऊन जप्त केले. पथकाने घटनास्थळावरून तीन संशयितांना ताब्यात घेतले. चौकशीअंती त्यांना अटक करण्यात आली आहे.



1.9 किलो एम्फेटामाइन ड्रग्ज जप्त - डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या पार्सलमध्ये 1.9 किलो एम्फेटामाइन ड्रग्ज ठेवण्यात आला होता. मुंबई विमानतळावर पोहोचलेले हे पार्सल घेण्यासाठी एक नायजेरियन नागरिक आला होता. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने साखळीशी संबंधित अन्य व्यक्तीचे नाव सांगितले. त्याचवेळी डीआरआयने दुसऱ्याला पकडले असता त्याने तिसऱ्याचे नाव सांगितले. अशाप्रकारे तीन आरोपींना अटक केल्यानंतर पोलिसांनी या साखळीतील उर्वरित सदस्यांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.