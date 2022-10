मुंबई : दिवाळी हा फटाक्यांचा सण असतो. तसाच तो मिठाईंचाही सण ( Diwali Food And Recipe ) आहे. तोंडाला पाणी आणणारी मिठाई सर्वांना आवडते. दिवाळीजवळ येत असताना चॉकलेटवर आधारित डबल चॉकलेट चिप हेम्प कुकीज एकदा नक्कीच करून पाहा. डबल चॉकलेट चिप हेम्प कुकीज कशी बनवायची ते ( How to Make Double Chocolate Chip Hemp Cookies ) पाहा.

डबल चॉकलेट चिप हेम्प कुकीज बनवण्याचे साहित्य : अर्धा कप तेल, एक चतुर्थांश कप बदाम, सोया किंवा तांदूळापासून तयार केलेले दूध, 2 चमचे व्हॅनिला अर्क, 1 कप नारळ किंवा साखर, १ कप हेम्प बिया, १ कप चॉकलेट चिप्स, 2 कप ग्लूटेन फ्री मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, अर्धा टीस्पून मीठ डबल चॉकलेट चिप हेम्प कुकीजसाठी हे साहित्य ( Double Chocolate Chip Hemp Cookies Ingredients ) वापरतात.

डबल चॉकलेट चिप हेम्प कुकीज बनवण्याची पाककृती : ओव्हन 350 डिग्रीपर्यंत गरम करा. खोबरेल तेल, बदामाचे दूध, व्हॅनिला, साखर, 3/4 कप हेम्प बिया आणि 1/2 कप चॉकलेट चिप्स ब्लेंडरमध्ये बारिक करा. आणि 30 सेकंद किंवा लहान तुकडे होईपर्यंत प्युरी करा. परंतु मिश्रण मलईदार असावे. एका वेगळ्या मोठ्या भांड्यात पीठ, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि मीठ फेटून कणकेसारखे मळून घ्या. पिठात चॉकलेटचे मिश्रण घाला आणि घटक पूर्णपणे एकत्र होईपर्यंत ढवळत रहा. उरलेल्या चॉकलेट चिप्समध्ये ते नीट ढवळून घ्या. एक लहान आइस्क्रीम स्कूप किंवा 2-टेस्पून माप वापरून, कुकीज बेकिंग शीटवर ठेवा. कुकीज हलक्या हाताने दाबण्यासाठी आणि त्यांना वर्तुळे बनवण्यासाठी थोडे प्रयत्न करा. कुकीज मऊ कुरकुरीत करण्यासाठी 13-14 मिनिटे ओव्हनमध्ये बेक ( Double Chocolate Chip Hemp Heart Cookies Recipe ) करा.