मुंबई : न्यायालयाने या विद्यार्थी तरुणाला दिलासा देत ( Dog Accident by Engineering Youth ) गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले ( Manas Godbole is an Engineering Student ) आहेत. तसेच, विद्यार्थ्याला 20 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई गुन्हा ( Bombay High Court Directed Police to Quash ) नोंदवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या पगारीतून देण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले ( High Court Directed Police to Quash The Case ) आहे. मुकी जनावरे काहींकरिता कुटुंबसदस्य असली तरी ते मनुष्यप्राणी नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

उच्च न्यायालयाने अपघातातील फूड डिलिव्हरी तरुणाला केले दोषमुक्त लॉकडाऊनच्या काळात दुचाकीच्या अपघातात एका भटक्या कुत्र्याचा मृत्यू झाला होता. या आरोपातून उच्च न्यायालयाने फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या तरुणाला दोषमुक्त केले आहे. याशिवाय याप्रकरणात आयपीसीची कलम चुकीच्या पद्धतीने लावल्याबद्दल मुंबई पोलीस निरीक्षकाला 20 हजारांचा दंडही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ठोठावला आहे.







मुंबई पोलिसांनी तरुणावर केला होता गुन्हा दाखल मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करीत मानसवर आयपीसी कलम 297, 337, 429 यांसह मोटर वाहन कायदा कलम 184 तसेच प्राणी अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातील कलम 11(a) आणि (b) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आरोपी तरुण हा घटना घडली तेव्हा अवघ्या 18 वर्षांचा होता. पोलिसांनी ताबडतोब तरुणाला अटकदेखील केली होती.







गुन्हा रद्द करण्यासाठी मानसची हायकोर्टात याचिका न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मानसने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणात आरोपी तरुण हा घटना घडली तेव्हा अवघ्या 18 वर्षांचा होता. याशिवाय तो अभियांत्रिकी शाखेचा विद्यार्थी आहे. मुख्य म्हणजे हा एक अपघात होता जो जाणूनबुजून झालेला नाही.

मुंबई पोलिस लावलेली कलमे सिद्ध करण्यात अपयशी त्या श्वानाला गाडीखाली चिरडण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता. यात त्या जखमी मुक्या जनावराचा मृत्यू झाला ही दुर्दैवी बाब आहे. मात्र, त्यासाठी दुचाकीस्वाराला सर्वस्वी दोषी धरत त्याच्यावर आयपीसीची गंभीर कलमे लावण योग्य नाही. मुंबई पोलिसांचे तपास अधिकारी लावलेली कलम सिद्ध करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.

आरोपी तरुणाविरोधातील हा गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश हायकोर्टाचे निर्देश कायद्याचे रक्षक या नात्याने मुंबई पोलिसांनी एखादा गुन्हा दाखल करताना भविष्यात दाखल कराव्या लागणाऱ्या आरोपपत्राचाही विचार करणे गरजेचे आहे. असा शेरा लगावत आरोपी तरुणाविरोधातील हा गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने (उच्च न्यायालय) दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारने त्याला नुकसानभरपाई म्हणून 20 हजार रुपये देण्याचे निर्देश देत ही रक्कम गुन्हा नोंदवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.









काय आहे प्रकरण मानस गोडबोले हा अभिययांत्रिकी शाखेच्या अंतिम शाखेत शिकणारा विद्यार्थी लॉकडाऊनच्या काळात पार्ट टाईम म्हणून फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या एक मोबाईल अॅपकरता डिलिव्हरी बॉयचं काम करत होता. 11 एप्रिल 2020 रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास नेहमीप्रमाणं आपलं काम करत होता. मरिन ड्राईव्ह परिसरातील गरवारे चौकात अचानक मानसचं बाईकवरील नियंत्रण सुटलं आणि तो घसरून पडला. या अपघातात एक भटका कुत्रा गंभीर जखमी झाला होता. दुर्दैवानं त्याचा तिथंच मृत्यू झाला. त्यावेळी तिथं भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्या एका श्वानप्रेमीनं याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली होती.