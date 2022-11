मुंबई : मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस व मस्जिद रेल्वे स्थानक दरम्यान असलेला ऐतिहासिक कर्नाक ब्रिज धोकादायक झाला होता. हा पूल पाडण्याचे काम (Demolition of Karnak bridge) काल शनिवारी रात्री ११ वाजल्यापासून सुरू झाले. आज रविवारी दुपारी अडीच वाजेपर्यंत हे काम पूर्ण (Demolition of Karnak bridge completed) झाले. त्यानंतर १७ तासानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ठाण्याला जाणारी पाहिली लोकल (first local left after 17 hours in Mumbai) सोडण्यात आली. आजच्या मेगाब्लॉक दरम्यान मुंबईकर मोठया संख्येने घराबाहेर पडले नसल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांचे हाल झालेले नाहीत.

कर्नाक पूल पाडण्याचे काम पूर्ण,पहिली लोकल सुटली

ब्रिटिशकालीन कर्नाक ब्रिज : १५४ वर्ष जुना असलेला ब्रिटिशकालीन कर्नाक ब्रिज धोकादायक झाला होता. त्यामुळे हा पूल पाडण्यासाठी १९ नोव्हेंबर रात्री ११ ते २१ नोव्हेंबर मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मस्जिद दरम्यानच्या सर्व सहा लाईन, ७ वी लाईन आणि यार्डवर २७ तासांचा ब्लॉक घेण्यात आला होता. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते भायखळा आणि वडाळा या मार्गावर लोकल ट्रेन बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. ब्लॉक कालावधीत मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी ते भायखळा व हार्बर मार्गावर वडाळा ते सीएसएमटी दरम्यान एकही लोकल धावली नाही. पुलाचे पाडकाम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी रेल्वेने आपली यंत्रणा कामाला लावली. एकूण ४०० मनुष्यबळ तसेच ३०-३५ अधिकारी, १०० पर्यवेक्षक, प्रति शिफ्ट मदतनीसांसह ५० गॅस कटर. एकूण सुमारे ३०० गॅस सिलिंडर वापरण्यात आले. तसेच एकूण ४ क्रेन तैनात करून ३५० टनाच्या ३ क्रेन आणि ५०० टन क्षमतेची १ क्रेन. रिलीझ मटेरियलच्या स्थलांतरासाठी ४ हायड्रा क्रेन उपलब्ध होत्या. साईट मेगा फोनसह पुरेसा आरपीएफ कर्मचारी तैनात होते. वैद्यकीय पथकासह २ रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच ६ टॉवर वॅगन वायर डिस्कनेक्ट व पुन्हा जोडण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती. पूलाचे पाडकामाचे व पुलाचा सांगाडा हटवण्याचे काम यशस्वीपणे वेळेआधी पूर्ण करण्यात आले.

प्रवाशांना दिलासा : त्यामुळे तब्बल १७ तासानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून पहिली धीमी लोकल रवाना झाली. दादर ते भायखळा दरम्यान सर्व स्थानकांवर उद्घोषणा करण्यात आल्याने सीएसएमटीला जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. ब्लॉक कालावधीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून ठाणे लोकल दुपारी ३.५० मिनिटांनी सोडण्यात आली आहे. ही लोकल कर्नाक पूलाजवळ ४ वाजता पोहोचली. या ब्लॉकमुळे अनेक प्रवाशांनीही आपल्या प्रवासाचे नियोजन करून लोकल प्रवास शक्यतो टाळला. महत्वाच्या कामासाठी बाहेर पडलेल्या प्रवाशांनी बेस्ट बस व खासगी वाहनांचा आधार घेतला. दादर, कुर्ला वगळता ब-यापैकी गर्दी होती. त्यात मध्य पुलाचे पाडकाम वेळेआधी पूर्ण करून रेल्वेसेवा पूर्ववत केल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळाला.





असे झाले पुलाचे पाडकाम : कर्नाक पुलाच्या स्टीलच्या सांगाड्याची लांबी - ५० मीटर आणि रुंदी - १८.८ मीटर होती. सांगाड्यात एकूण ७ स्पॅन होते. या स्पॅनचे ४४ तुकडे करण्यात आले. एकावेळी एकच तुकडा उचलण्यात आला . १८ तुकड्यांचे प्रत्येकी वजन १६ टन होते. १४ तुकड्यांचे प्रत्येकी वजन ३ टन होते. १२ तुकड्यांचे प्रत्येकी वजन १० टन तर ३५० टन वजनी क्षमतेच्या ३ क्रेन तर ५०० टन वजनी क्षमतेची एक क्रेन होती. ब्लॉकच्या पहिल्या आठ तासानंतर पुलाच्या सांगाड्याचा मधला भाग पूर्णपणे हटवण्यात आला होता.





मुंबई महापालिका उभारणार नवा पूल : १५४ वर्षे जुना कर्नाक उड्डाणपूल अखेर तोडण्यात आला आहे. हा उड्डाणपूल पाडल्यानंतर कर्नाक पुलाच्या जागी नवा पूल मुंबई महापालिकेकडून उभारण्यात येणार आहे.





कर्नाक पूल इतिहास जमा : ब्रिटिशांनी सीएसएमटी ते मस्जिद बंदर स्थानकांदरम्यान कर्नाक उड्डाण पुलाची निर्मिती १८६८ साली करण्यात आली होती. मध्य रेल्वेवरील सर्वात जुना आणि उंचीने लहान उड्डाण पुल म्हणून कर्नाक पूल ओळखला जातोय. हा उड्डाण पूल सर्वच १५४ वर्ष जुना असून सुरक्षा ऑडिटमध्ये धोकादायक ठरवला आहे.





कर्नाक पूल नाव कशावरून पडले : तत्कालीन बॉम्बेचे गव्हर्नर जेम्स रिव्हेट कर्नाक यांच्या नावावरून या पुलाला कर्नाक पूल असे नाव देण्यात आले. इंग्रजी, मराठी व गुजराती या तिन्ही भाषेत पुलाचे हे नाव तीन कोपऱ्यांत कोरलेले आहे. चौथ्या बाजूला या पुलाचे जहाजाचा नांगर (अँकर) हे बोधचिन्ह आहे.





मुंबईकर घराबाहेर पडले नाहीत : कर्नाक पूल पाडला जाणार असल्याने २७ तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात आला होता. यादरम्यान सीएसटी ते भायखळा आणि वडाळा दरम्यानची लोकल सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. याची माहिती असल्याने दर रविवारी ज्या प्रमाणे मुंबईकर घराबाहेर पडतात त्याप्रमाणात आज घराबाहेर पडलेले दिसले नाहीत. यामुळे ट्रेनमध्ये गर्दी कमी प्रमाणात होती. ज्यांना या मेगाब्लॉकची माहिती नव्हती असेही प्रवासी काही प्रमाणात दिसून आले. या प्रवाशांना इतर प्रवाशांनी बस आणि पश्चिम रेल्वेचा वापर करण्याचा सल्ला दिल्याने त्यांनाही आपला प्रवास करणे सोपे झाले.





बेस्टमुळे मुंबईकरांना दिलासा : लोकल ट्रेनच्या मेगाब्लॉक दरम्यान बेस्टने शनिवार रात्री १०.३० ते रविवारी सकाळी ६.३० वाजेपर्यत सीएसएमटी - वडाळा, सीएसएमटी - दादर आणि भायखळा (प) - कुलाबा (प्रत्येक मार्गावर चार अतिरिक्त बस) यासह तीन मार्गांवर १२ जादा बस चालविल्या. सात प्रमुख मार्गांवर रविवारी आणखी ३५ बस सोडण्यात आल्या. रविवारी सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यत इलेक्ट्रिक हाऊस- वडाळा (प), सीएसएमटी- धारावी डेपो, मुखर्जी चौक- प्रतीक्षा नगर, मंत्रालय- माहुल, इलेक्ट्रिक हाउस- के सर्कल आणि अँटॉप हिल- कोतवाल उद्यान या मार्गावर ३५ जादा बस सोडण्यात आल्या. यामुळे रेल्वे सेवा बंद असली तरी बस सुरु असल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.