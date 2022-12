मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी लाखो अनुयायी चैत्यभूमी येथे अभिवादन करण्यासाठी येतात. बाबासाहेब यांचे स्मारक इंदू मिल येथे होत आहे. मात्र बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्नी रमाई यांच्या स्मारकाकडे दुर्लक्ष होत आहे. रमाईंची फेब्रुवारीमध्ये १२५ वी जयंती आहे. त्यापूर्वी तरी त्यांचे स्मारक उभारले जावे अशी मागणी आंबेडकरी जनतेकडून केली जात (demand to build memorial of Ramai) आहे.

रमाईवर अंत्यसंस्कार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्नी रमाई (Babasaheb Ambedkars wife Ramai) यांनी अनेक हालअपेष्टा सहन केल्या. बाबासाहेब शिक्षणासाठी परदेशात असताना रमाई नेहमीच त्यांच्या पाठीशी राहिल्या. २७ मे १९३५ रोजी दादर राजगृहात रमाई यांचे निधन झाले. रमाई यांच्यावर वरळीच्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वरळी स्मशानभूमीत ज्या ठिकाणी रमाई यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्याच ठिकाणी त्यांचा अर्धपुतळा उभारण्यात आला आहे. सुरुवातीला स्मारक म्हणून तंबू उभारण्यात आला होता. आज त्याजागी शेड उभारण्यात आली आहे.





निधी गेला परत : २०१० पासून वरळी स्मशान भूमीत रमाई यांचे स्मारक उभारले जावे (build memorial of Ramai) अशी मागणी केली जात आहे. वरळी स्मशानभूमीला पालिकेने माता रमाई यांचे नाव दिले आहे. स्मारक उभारण्यासाठी मुंबई पालिका आणि राज्य सरकारने दीड कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र हा निधी खर्च न झाल्याने परत गेला आहे. येत्या फेब्रुवारीत रमाई यांची १२५ वी जयंती साजरी केली जाणार आहे. त्याआधी रमाई यांचे स्मारक उभारावे अशी मागणी, माता रमाई स्मारक स्मृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमोल साळुंखे यांनी केली (demand to build memorial of Ramai) आहे.