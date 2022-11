मुंबई : श्रद्धा वालकर खून प्रकरणाचा ( Shraddha Walker murder case ) तपास करणार्‍या दिल्ली पोलिसांच्या टीममधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रद्धाचा लिव्ह इन पार्टनर, आफताब अमीन पूनावाला त्याच्या जोडीदाराच्या नकळत एमडी आणि गांजा किंवा गांजासारख्या ड्रग्जची विक्री करत होता. त्याच्या आणि तिच्या स्वतःच्या मनोरंजक उपभोगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो त्यातून अतिरिक्त पैसे कमवत होता.

आफताब श्रध्दासोबत हिमाचल प्रदेशला जायचा : आफताब श्रध्दासोबत ज्या ठिकाणी ड्रग्ज स्वस्त दरात मिळतात (जसे हिमाचल प्रदेश) तिथे (drugs in Himachal Pradesh at cheap prices ) फिरायचे. तेथून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करायचे आणि दिल्लीतील ओळखीच्या संपर्कांच्या वर्तुळात ( Aftab Shraddha Sale drugs in Delhi ) विकायचे. आफताब आणि श्रद्धा यांनी कुल्लू आणि मनाली येथे प्रवास केला होता आणि मनालीमधील कसोल किंवा मणिकर्णा येथे थांबले होते, जिथे ड्रग्ज अतिशय स्वस्तात उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. खरं तर मनालीमध्ये कमी पैशात "गांजा" उपलब्ध आहे. तपासाचा भाग म्हणून हे दोघे मुक्काम केलेल्या ठिकाणी दिल्ली पोलीस भेट देणार आहेत. हिमाचल प्रदेशातील बैजनाथ येथील गार्डन कॅफेमध्ये गेल्याचा एक फोटो श्रद्धाने तिच्या फेसबुकवर पुस्तक वाचताना पोस्ट केला आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलीस या कॅफेसह कुल्लू आणि मनाली चौकशीसाठी जाण्याची शक्यता वर्तवली जात (Delhi Police will go to Himachal Pradesh ) आहे.



आफताबचा ड्रग्जचा व्यवसाय : आफताब हा ड्रग्जचा धंदा करत होता ( Aftab drug business ) हे श्रद्धाला माहीत होते की नाही हे माहीत नाही. पण तिला हे नक्की माहीत होते की त्याला गांजाचे व्यसन आहे. आणि तो दिवसाला किमान ४-५ गांजाच्या सिगारेट ओढत असे. ती देखील अधूनमधून “डूब” किंवा गांजा-रोल्ड सिगारेट ओढत असे. आफताबने दिल्ली पोलिसांना सांगितले की, त्याला गांजाचे व्यसन आहे आणि 18 मे रोजी हत्येच्या दिवशी त्याने गांजाचे सेवन केले होते. “हे कपल ज्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होते त्या अपार्टमेंटमधील प्रत्येक वस्तू प्राथमिक भागीदार म्हणून श्रद्धासोबत कर्जावर घेतल्या होत्या. आफताब चुकीच्या पद्धतीने पैसे कमवत असे. आफताब पैसे मागत असे आणि त्यासाठी श्रद्धाला तिच्या कुटुंबीयांकडून पैसे मागावे लागले,” असे श्रद्धाच्या एका मित्राने सांगितले आहे. आफताब ड्रग्ज सेवन आणि विक्री करायचा असा आरोपही त्याने केला होता. तो ब्राउनी बनवायचा, फ्रीजमध्ये ठेवायचा आणि रात्री विकायचा, जे श्रद्धा वालकरला कधीच आवडले नाही.





दोघे डेटिंग अ‍ॅप बंबलवर भेटले : गॉडविन रॉड्रिग्ज यांनी असेही सांगितले की, जरी ते दोघे डेटिंग अ‍ॅप बंबलवर भेटले होते, तरीही तो तिच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असूनही आफताब बंबलचा वापर करत राहिला. त्याने महिलांशी संपर्क साधला. श्रद्धाने मित्रांसमोर आफताबला तो हे अ‍ॅप का वापरत आहे हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला होता. आफताब लोकांना दोघांचे लग्न झाले असल्याचे सांगत असे.