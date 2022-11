मुंबई : वसईतील श्रद्धा वालकर हिच्या निर्घृण हत्येमुळे (Shraddha Murder Case) एकीकडे संताप व्यक्त होत असताना दररोज नवनवीन खुलासे (New revelation in Shraddha murder case) होताना दिसत आहेत. दिल्लीत दिल्ली पोलिसांना श्रद्धाचा जबडा सापडल्यानंतर (Shraddha jaw found) तिने रूट कॅनल (root canal of Shraddha jaw) केले असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर वसईत असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी वसईतील दातांच्या डॉक्टरांची चौकशी करून त्यांचा जबाब Shraddha Dentist Statement नोंदवला (Delhi police recorded shraddha dentist statement) आहे डॉक्टर ईशान मोटा असं या डॉक्टरचं नाव आहे. latest news from Mumbai, Mumbai crime

श्रद्धाच्या डेंटिस्टचा नोंदविला जबाब- श्रद्धाने डॉक्टर ईशान मोटा यांच्या क्लिनिक मधून काही दाताच्या ट्रीटमेंट केल्या असल्याचे समोर आले आहे. वसईतील या डॉक्टराचे दिल्ली पोलिसांनी जबाब नोंदवला असून त्यांच्याकडून श्रद्धाचे दाताची ट्रीटमेंट केलेल्या कागदपत्रांची फाईल एक्स-रे आणि क्रेडिट कार्डने केलेल्या पेमेंटची डिटेल्स दिल्ली पोलिसांनी घेतली आहे.



श्रद्धाच्या रुट कॅनालची मिळाली माहिती - दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, एक्स-रे आणि उपचाराचे इतर कागदपत्र हे सापडलेल्या जबड्याच्या दातांशी जुळतात का हे पाहण्यास मदत होईल. तसेच डॉक्टर ईशान यांनी श्रद्धा हिने त्यांच्या क्लिनिकला रूट कॅनल करण्यासाठी नोव्हेंबर 2021 मध्ये वेगवेगळ्या दिवशी आली असल्याची माहिती दिली. तसेच डॉक्टर ईशान यांनी दिल्ली पोलिसांना दिलेल्या जबाब म्हटले आहे की, श्रद्धा वालकरने जवळपास आठ दातांच्या सेटिंग्स करून घेतल्या आहेत. हा जबाब अतिरिक्त पुरावा असल्याचे देखील पोलीस सूत्राने सांगितले आहे.



श्रद्धा कोणती गुड न्यूज देणार होती; रहस्य कायम - श्रद्धा हिने आफताबबरोबर प्रेम प्रकरणामुळे कुटुंबीयांशी संबंध तोडले. मात्र, ती आपल्या मित्र-मैत्रिणींच्या संपर्कात होती. त्यातून तिने आपल्या मित्रांना मी लवकरच गुड न्यूज देणार असल्याचे सांगितले होते. यावरून ती हत्या आधी नेमकी मित्र-मैत्रिणींना काय गुड न्यूज देणार होती हे गुढ अद्याप गुलदस्त्यात आहे. दिल्ली पोलीस गेल्या आठवडाभर वसईमध्ये या प्रकरणाचा छडा लावण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. माणिकपूर पोलिसांच्या सहाय्याने दिल्ली पोलीस या प्रकरणाचा छडा लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता भाईंदरच्या खाडीमध्ये रेल्वे लाईनच्या परिसरात बोटीनच्या सहाय्याने श्रद्धाचा मोबाईल शोधला जात आहे. या गुन्हामध्ये श्रद्धाचा मोबाईलही महत्त्वाचा ठरणार आहे.