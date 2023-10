नवी मुंबई Crypto Currency Investment Fraud: अल्पावधीत भरघोस परतावे देण्याचे आमिष दाखवून क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवण्यास भाग पाडून फसवणूक करणाऱ्या दोन महाभागांना नवी मुंबई सायबर गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून गजाआड (Two Arrested In Financial Fraud Case) केले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून योग्य वेळी कारवाई केल्यानंतर फसवणूक करणाऱ्या महाभागांची बँक खाती पोलिसांनी गोठवली आहे. त्यात कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आढळून आली आहे. (Crypto Currency Fraud)