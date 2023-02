मुंबई: विशेष न्यायाधीश नाझेरा शेख यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी ३५ वर्षीय शिक्षक चारुदत्त बोरोले याला त्यांच्या वर्गात आणि शाळेच्या परिसरात १० ते ११ वयोगटातील मुलवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली.आपल्या समाजात अजूनही मुलींच्या शिक्षणाला कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळत नाही आणि जेव्हा अशा प्रकारची घटना घडते तेव्हा पालक मुलींना शाळेत पाठवताना घाबरतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.अशा घटनांमुळे इतर मुलींच्या शिक्षणाच्या संधीवर परिणाम होतो. सध्याच्या प्रकरणातील मुलींनी गुन्ह्याची तक्रार करण्याचे धाडस दाखवले आहे.

बोरोले हे मुलींचे शिक्षक होते: ब्रह्मदेवाच्या रूपात, शिक्षक ज्ञान, शिकण, शहाणपण निर्माण करतो. त्यांच्या जीवनातील आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम होण्यासाठी क्षमता आणि ज्ञान, शिस्त आणि बौद्धिकतेने सुसज्ज असलेल्या विद्यार्थ्याी तयार करतो. विष्णू म्हणून, शिक्षक हा शिक्षणाचा रक्षक असतो. महेश्वराप्रमाणे तो अज्ञानाचा नाश करतो. म्हणून, एक सावध पालक आपल्या मुलांची जशी काळजी घेतो तशी विद्यार्थ्यांची काळजी घेणे हे शिक्षकाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. बोरोले हे मुलींचे शिक्षक होते आणि म्हणून ते शाळेत असताना त्यांचे पालक होते असे त्यात जोडले गेले. त्याने आपल्या पदाचा गैरफायदा घेतला. बोरोले यांनी नोव्हेंबर 2015 ते मार्च 2016 या कालावधीत त्यांच्या शाळेच्या आवारात त्या वेळी 5 व 6 वीत असलेल्या चार मुलींचा विनयभंग केला होता. बोरोले त्यांना गणित आणि विज्ञान शिकवत होते. न्यायालयाने सांगितले की, फिर्यादीने हे सिद्ध केले आहे की बोरोले यांनी विद्यार्थ्यांना अयोग्यरित्या स्पर्श करून लैंगिक अत्याचार केला आहे.

विद्यार्थिनींसोबत गैरकृत्य : याआधीही अशीच एक घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका शाळेत घडली होती. एका शिक्षकाने शाळेतील मुलींना अश्लील व्हिडिओ दाखवत विद्यार्थिनींसोबत गैरकृत्य केल्याची घटना समोर आली होते. व्ही.पी. बांगडी असे या शिक्षकाचे नाव होते. संबंधित मुलींनी पालकांकडे याबाबत तक्रार केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला होता. या गंभीर घटनेनंतर पालकांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला. संबंधित शिक्षकाची सातारा जिल्ह्यात बदली करण्यात आली होती. घडलेल्या प्रकारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न शिक्षण संस्थेकडून करण्यात आला. मात्र आता संबंधित शिक्षकाला अटक करण्यात आले होते. जवळपास सात मुलींनी तक्रार केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील गावात इंग्रजी शिकवणारा शिक्षक नववी आणि दहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना अश्लील व्हिडिओ दाखवत होता. त्यातील काही मुलींसोबत त्याने गैरकृत्य केल्याची घटना घडली होती.

( this is an agency copy with some inputs from etv Bharat)

हेही वाचा: Kolhapur Crime शाळेतील विद्यार्थीनींना पॉर्न व्हिडिओ दाखविणाऱ्या शिक्षकाला अटक शिक्षकी पेशाला काळीमा फासणारी घटना