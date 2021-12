मुंबई - डेल्टा व्हेरियंटनंतर आता राज्यात ओमायक्रॉनचे रुग्ण (Omicron in Maharashtra) आढळून येत आहेत. राज्यातील एकूण ओमायक्रॉनबाधित रुग्णांची संख्या २० वर पोहचली (Total Omicron cases in State) आहे. यात मुंबईत ५, पिंपरी चिंचवडमध्ये १०, पुणे मनपा क्षेत्रात २, कल्याण डोंबिवलीत १, नागपूरमध्ये १ आणि लातूरमध्ये १ रूग्ण आढळून आले आहेत. दरम्यान, कोरोना नियमांचे पालन करा व भीती बाळगू नका, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून नागरिकांना करण्यात येत आहे.

९ रुग्णांना डिस्चार्ज -

या २० ओमायक्रॉन रुग्णांपैकी ९ रुग्णांना त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. 13 डिसेंबरला आढळलेल्या ओमायक्रॉनबाधित दोन्ही रुग्णांना कोणतीही लक्षणे नाहीत. पुण्यातील रुग्ण ३९ वर्षाची महिला आहे, तर लातूरमधील रुग्ण ३३ वर्षाचा पुरुष आहे. सध्या दोघेही विलगीकरणात आहेत. या रुग्णांच्या प्रत्येकी ३ संपर्कात आलेल्यांची चाचणी करण्यात आली. त्यांचे कोविड रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत.

राज्यात या भागात आढळले ओमायक्रॉन रुग्ण -

मुंबई - ५

पिंपरी चिंचवड - १०

पुणे मनपा क्षेत्र - २

कल्याण डोंबिवली - १

नागपूर - १

लातूर - १

ओमायक्रॉन या कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटमुळे जगात ( First Omicron Death ) पहिला बळी गेला आहे. हा मृृत्यू झाल्याची माहिती इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी ( British Prime Minister on Omicron Death In UK ) दिली आहे.