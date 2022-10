नवी मुंबई - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत Coriander Rate Increase In Mumbai APMC Market कोथिंबीरच्या १०० जुड्याच्या दरात ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. ढोबळी मिरचीच्या Capsicum Rate Increase In Mumbai १०० किलोंच्या दरात एक हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. इतर पालेभाज्यांचे Vegetable Rate In Mumbai दर कालच्या तुलनेत स्थिर असले, तरी ऐन दिवाळीत कोथिंबीरीचे दर वाढल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.















भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे