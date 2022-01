मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर वसुली करण्याचे आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लावले होते. आता परमबीर सिंग यांच्यावर मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी अनुप डांगे ( Police Inspector Anup Dange ) यांनी पब मालक तसेच अंडरवर्ल्डशीची संबंध असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या आरोपाची चौकशी करण्याकरिता आज सोमवार रोजी सीआयडी कार्यालयात अनुप डांगे यांचा जबाब नोंदवण्यात येणार ( Anup Dange's reply will be recorded at the CID office ) आहे. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या प्रकरणाची चौकशी अँटी करप्शन ब्युरोकडून ( Anti-Corruption Bureau ) केली जात होती. मात्र वर्षभर या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून सुद्धा काही निकाल हाती आला नाही. त्यामुळे अनुप डांगे यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आता या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक अनुप डांगे यांनी गेल्यावर्षी गृहविभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात परमबीर सिंग यांचे पब मालकाशी असलेल्या संबंधांबाबत चौकशी करण्याची मागणी ( Demand for inquiry into Parambir Singh's relationship with pub owner) केली होती. या प्रकरणात वर्षभरानंतरही कोणतीही प्रगती न झाल्यामुळे डांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. डिसेंबरमध्ये गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना डांगे यांनी पत्र लिहून हे प्रकरण सीबीआय वर्ग करण्याची मागणी केली. आज या प्रकरणात सीबीआय अनुप डांगे यांचा जवाब नोंदवणार आहे.

पोलिस महासंचालक असलेल्या परमबीर सिंग यांनी याप्रकरणी कोणताही संबंध नसतानाही त्यांना एसीबी कार्यालयात बोलावले होते. तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांनी तेथे जाण्याची परवानगी दिली नाही. फेब्रुवारी 2020 मध्ये परमबीर सिंग मुंबई पोलिस आयुक्त झाल्यानंतर त्यांनी जीतू नवलानी याच्या सांगण्यावरून डांगे यांना नियंत्रण कक्षात बदली ( Dange was transferred to the control room ) केली. असा आरोप या पत्रात केला होता. तसेच सिंह यांच्या अंडरवर्ल्डसोबत संबंधांबाबतची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. 2 फेब्रुवारी 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या या तक्रारीला वर्ष होत आले असतानाही त्याबाबत कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाही. त्यामुळे आता याप्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आली आहे.



