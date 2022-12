मुंबई : मुंबईमध्ये एखादा पत्ता विचारायचा झाल्यास तो एखाद्या दुकानदाराला किंवा पोलिसांना विचारावा लागतो. काही नागरिक, पर्यटक पत्ता शोधण्यासाठी गुगलचा वापर ( Use Google to find an address ) करतात. मात्र त्यानंतरही अनेकांना पत्ता शोधताना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. मात्र आता मुंबईमध्ये पत्ता शोधणे सोपे होणार ( Finding an address in Mumbai will be easy ) आहे. पालिकेने प्रत्येक चौकाला त्या विभागाची ओळख देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे एखाद्या चौकात आल्यास ते चौक पाहून आपण कोणत्या विभागात आलो आहोत याची माहिती मिळणार आहे.

मुंबईतील चौक बनत आहेत विभागाची ओळख

चौक बनत आहेत विभागांची ओळख : मुंबईत विशेष करून शहर विभागात ऐतिहासिक इमारती आहेत. या विभागात सर्वत्र एकाच प्रकारच्या इमारती दिसून येतात. या ठिकाणी एखादा पत्ता शोधणे कठीण असते. मुंबईकर आणि मुंबईबाहेरून आलेल्या पर्यटकांना याचा अनुभव नेहमीच येत असतो. यावर उपाय म्हणून पालिकेने चौकांचे सुशोभीकरण करताना संबंधित विभागात काय प्रसिद्ध आहे याचा अंदाज घेऊन चौक सुशोभित केले जात आहेत. यासाठी सीएसआर फंड ही वापरला जात आहे. चौकामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या वास्तू बघून नागरिक आणि पर्यटकांना आपण कोणत्या विभागात आलो आहोत हे आपोआप समजणार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.





लायन, यलो, मस्टर गेट जवळ तोफ आणि नांगर : मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथूज गेटवे ऑफ इंडियाकडे जाताना ओल्ड कस्टम हाऊस जवळ नेव्हीचे लायन, यलो, मस्टर गेट आहेत. हा विभाग नेव्हीचा प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. येथील चौकामध्ये प्राचीन काळात युद्धामध्ये वापरली जाणारी तोफ जतन करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या बोटी समुद्रात थांबवण्यासाठी नांगर वापरला जातो. असाच एक नांगर चौकात ठेवण्यात आला आहे. यामुळे हा विभाग नेव्हीचा असल्याची माहिती येथे येणाऱ्या नागरिक आणि पर्यटकांना मिळते.





गेटवे ऑफ इंडिया जवळ विक्रांत बोट : गेटवे ऑफ इंडिया येथील समुद्रात मोठ्या प्रमाणात युद्ध नौका असतात. तसेच मुंबई ते मांडावा आणि इतर ठिकाणी जाणाऱ्या फेरी बोट चालवल्या जातात. या विभाग समुद्राच्या जवळ असलेला आणि युद्ध नौका असलेला विभाग असल्याने महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयाच्या समोरच्या चौकात विक्रांत या सुप्रसिद्ध युद्ध नौकेचे शिल्प साकारण्यात आले आहे.





उच्च न्यायालयाजवळ हातोडा : मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याला लागून जिल्हा न्यायलाय तसेच विशेष न्यायालये आहेत. यहा विभाग न्यायालयांचा विभाग म्हणून ओळखला जातो. यासाठी मंत्रालयाकडून उच्च न्यायालयाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कडे येणाऱ्या रस्त्यावरील चौकात न्यायालयात न्यायाधीश ऑर्डर ऑर्डर म्हणताना वापरत असलेल्या हातोड्याची प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे.





सुंदर शहर करण्याचा मानस : मुंबई हे जगातील सर्वांत सुंदर शहर करण्याचा आमचा मानस असून त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात केली आहे. मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जाणार असून त्यामुळे खड्डेविरहीत रस्ते ही संकल्पना साकारली जाणार आहे. मुंबईतील वर्दळीच्या ठिकाणी चौक, रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल यांच्या सुशोभीकरणाला सुरूवात झाली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय.