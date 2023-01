मुंबई : 6 जानेवारी रोजी वांद्रे रेल्वे पोलीस ठाणे कर्तव्यावर (readiness of Mumbai railway police) असलेले पोलीस शिपाई चेतन कल्याणसिंग ताटू हे वांद्रे रेल्वे स्टेशन येथे कामावर होते. (Treatment of injured child) स्टेशन ड्युटी करताना असताना त्यांना स्टेशन मास्तर बांद्रा रेल्वे यांनी 12.22 वाजता त्यांना माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून ते वांद्रे रेल्वे स्टेशन ते माहीम रेल्वे स्टेशन कि.मी. नं.14/08 ते 14/09 चे मध्ये रेल्वे ट्रॅकमध्ये अपघाताच्या ठिकाणी तात्काळ पोहचले. (injured child admitted in hospital) त्या ठिकाणी एक बालक जखमी अवस्थेमध्ये त्यांना आढळला. त्या बालकाला मदतीची गरज (Child Saved By Railway Police In Mumbai) होती. (Latest news from Mumbai)







लहान मुलाचा पाय तुटून पडला : रेल्वेचा अपघात झाल्यामुळे हा बालक त्या ठिकाणी पडलेला होता. त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याचवेळी पोलीस शिपाई त्या ठिकाणी पोहोचले. अंदाजे 12 वर्षांचा लहान मुलगा रेल्वे अपघातात जखमी होऊन पडल्याचे दिसले. त्या जखमी मुलाचा डावा पाय तुटून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असलेल्या अवस्थेत पडलेला दिसला. अंमलदार यांनी परिस्थिती पाहून क्षणाचाही विलंब न करता जखमी मुलास इमर्जन्सी ॲम्बुलन्सने दवाखान्यात दाखल करण्याची तयारी केली.







डॉक्टरांनी वाचविले प्राण : कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस शिपायांनी धाडसाने आणि वेगाने त्या जखमी बालकास स्वतःच्या हातावर उचलून इतर स्टाफसह रेल्वेट्रॅकमधून चालत वांद्रे रेल्वे स्टेशन येथील ॲम्बुलन्समध्ये टाकले. तत्काळ जखमी मुलास घेऊन भाभा रुग्णालयात रवाना झाले व तेथे 12.30 वाजेच्या समुद्रास उपचार करिता दाखल केले. तेथील ऑनड्युटी डॉक्टरासमोर नेले. डॉक्टरांनी जखमी मुलावर तात्काळ उपचार सुरू करून त्यास अतिदक्षता विभागात दाखल केले. जखमी मुलावर कमी वेळेत केलेल्या उपचारांमुळे त्याचे प्राण वाचू शकले आहेत.



वडिलांनी मानले पोलिसांचे आभार : ह्या जखमी मुलाचे नाव कुमार फरहान कमरू मास्तर अन्सारी असे आहे. त्याचे वय 12 वर्ष आहे.तर तो धारावी,मुंबई येथील राहणारा असून त्याचे वडील कमरूमास्तर अन्सारी हे त्या रुग्णालयात पोहचले . रेल्वे वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी माझ्या बालकाचा जीव वाचवला त्याला रेल्वे पोलिसांनी वेळेत त्यांच्या मुलास उपचार करिता दवाखान्यात आणले. म्हणून तो सुखरुप आहे असे मनोगत व्यक्त करून रेल्वे पोलिसांचें मुलाच्या वडिलांनी आभार मानले आहेत."





पोलिसांच्या कर्तव्याचे कौतुक : यासंदर्भात वांद्रे रेल्वे पोलीस स्टेशनचे अधिकारी एच डी कुंभार यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितले, वांद्रे रेल्वे पोलीस ठाण्याचे चेतन कल्याण सिंग ताटू यांनी कर्तव्यनिष्ठता व प्रसंगवधान दाखवून जखमी मुलास तत्काळ त्यांच्या स्वतःच्या हातावर उचलून ट्रॅकमधून चालत येऊन उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. त्यामुळे रेल्वे अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या मुलाचे प्राण वाचविले आहेत व चांगली कामगिरी केली आहे.