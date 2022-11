मुंबई : २४ तास धावणारे शहर म्हणून मुंबईची ओळख आहे. या शहरात नागरिकांच्या सततच्या धावपळीमुळे बदलत्या जीवनशैलीमुळे (changing lifestyle citizens Mumbai) रक्तदाब, मधुमेहाचा धोका वाढतो आहे. मुंबई महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ३४ टक्के रुग्ण रक्तदाबाचे, तर १९ टक्के रुग्ण डायबिटीसचे रुग्ण आढळून आले आहेत. मुंबईत रक्तदाब, मधुमेहाचा धोका (risk of blood pressure and diabetes is increasing) वाढत असल्याने याबाबतच्या तपासणीवर पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून भर देण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचारी नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन स्क्रिनींग करणार आहेत. लोकसंख्या आधारित विश्लेषण करून त्यानुसार या आजराला रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. Mumbai Lifestyle And Health

घरोघरी जाऊन करणार स्क्रिनींग

३४ टक्के रक्तदाबाचे तर १९ टक्के डायबिटीसचे रुग्ण : मुंबईमध्ये विविध आजारांचे रुग्ण आढळून येतात. यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी रुग्णांच्या चाचण्या आणि तपासण्या करण्यात येतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे WHO STEPS सर्वेक्षण ऑगस्ट २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यावेळी ५१९९ नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात १८ ते ६९ वयोगटातील मधुमेह व रक्तदाबाचे रुग्ण आढळले आहेत. मुंबईत ३४ टक्के रुग्ण रक्तदाबाचे तर १९ टक्के रुग्ण डायबिटीसचे असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने प्रामुख्याने रक्तदाब व मधुमेह याबाबतच्या तपासणीवर पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून भर देण्यात आला आहे. तसेच आरोग्य सेवा सुविधांचे लोकसंख्या आधारित विश्लेषण हे विभागस्तरिय पद्धतीने केले जाणार आहे. आरोग्य स्वयंसेविका आणि आशा सेविका यांच्याद्वारे गृहभेटी देण्यात येऊन रक्तदाब विषयक माहिती गोळा करुन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.







घरोघरी जाऊन स्क्रिनिंग, विभागस्तरिय विश्लेषण : रुग्णालये व महाविद्यालयात स्क्रिनिंग सुरु केले आहे. जी- नॉर्थ विभागामध्ये आशा वर्करच्या माध्यमातून घरोघरी स्क्रिनिंग केले जाते आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. रक्तदाब रुग्णांच्या तपासणीसाठी गृहभेटी देऊन मोहिम राबवली जाणार आहे. यासाठी आशा वर्करसह साडेतीन हजार कर्मचारी या मोहिमेत कार्यरत राहणार असून; सहा हजार मशिन खरेदी केल्या आहेत. येत्या १५ दिवसांत या मशिन ताब्यात मिळाल्यावर संपूर्ण मुंबईत उच्चरक्तदाब रुग्णांचे स्क्रिनिंग केले जाणार असल्याची माहिती, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी दिली.







२९ टक्के मृत्यू हृदयरोग, उच्च रक्तदाब पक्षघातामुळे : हृदयरोग संबंधित आजार हे मृत्यूंचे प्रमुख कारण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार भारतात या आजारांनी मृत्यू पावणार्‍या व्यक्तिंचे प्रमाण एकूण मृत्यूंच्या २७ टक्के इतके आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील जन्म-मृत्यू नोंदणी आकडेवारीनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये २०१९ मध्ये नोंदणीकृत मृत्यूंपैकी २९ टक्के इतके मृत्यू हे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब व पक्षघात या तीन आजारांमुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना हृदयरोग व पोषक आहाराचे महत्त्व पटवून दिल्यास ते आपल्या जीवनशैलीत आवश्यक सकारात्मक बदल घडवू शकतात. परिणामी, हृदयरोग, पक्षाघात , मधुमेह, उच्च रक्तदाब इत्यादी असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.





मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या अंदाजे ६.४ लाख : आंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघटना (IDF) यांच्याद्वारे नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘मधुमेह ऍटलास २०२१’ (दहावी आवृत्ती) अहवालानुसार, आपल्या देशातील २० ते ७९ या वयोगटातील अंदाजे ७.४ कोटी प्रौढ लोकसंख्या मधुमेहबाधित असून मधुमेहाच्या जागतिक क्रमवारीत भारत हा दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. तसेच मधुमेह आणि संबंधीत गुंतागुंतींमुळे देशात मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या अंदाजे ६.४ लाख इतकी आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणार्‍या सर्व व्यक्तिंनी वर्षातून किमान एकदा मधुमेह व उच्च रक्तदाबाकरिता आपली तपासणी करून घ्यावी. त्याचबरोबर सर्व कॉर्पोरेट कार्यालये आणि कामाची ठिकाणे यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचार्‍यांची मधुमेह व उच्च रक्तदाब यांकरिता तपासणी नियमितपणे करावी. तसेच कार्यालयीन कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधात्मक व आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीचा प्रसार करावा, असे आवाहन डॉ. मंगला गोमारे यांनी केले आहे.







महाराष्ट्रात ९.८ तर मुंबईत १२.६ टक्के मृत्यू मधुमेहामुळे : मृत्यूकारण वैद्यकीय प्रमाणिकरण अहवाल (भारत - २०१९) नुसार, महाराष्ट्रात मधुमेहामुळे मृत्यू पावणार्‍या व्यक्तींचे प्रमाण एकूण मृत्यूंच्या ९.८ टक्के इतके आहे. CRS व MCCD २०१९ नुसार मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातिन सन २०१९ मध्ये नोंदणीकृत मृत्यूंपैकी १२.६ टक्के मृत्यू मधुमेह आणि संबंधीत गुंतागुंतींमुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. कोविडमुळे महापालिका क्षेत्रात मृत्यू पावलेल्या एकूण रुग्णांपैकी साधारणतः ३९ टक्के रुग्ण मधुमेही असल्याची बाब समोर आली आहे. कोविड संसर्ग बाधित मधुमेही रुग्ण हे उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, मूत्रपिंड विकार इत्यादींनी ग्रस्त असल्यास त्यांना देण्यात येणार्‍या उपचारांची परिणमकारकता व संसर्गातून बरे होण्याचे प्रमाण यावर मोठा परिणाम दिसून येतो.







१५ वर्षांवरील १७.५ टक्के व्यक्तींमध्ये शर्करा : राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (२०१९-२०) नुसार मुंबईतील १५ वर्षांवरील साधारणत १७.५ टक्के व्यक्तींमध्ये रक्तातील निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक शर्करा प्रमाण आढळले आहे. मुंबईतील दर ५ पैकी १ प्रौढ व्यक्तीमध्ये रक्तशर्करेची पातळी निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त असून; ती पूर्वमधुमेह किंवा मधुमेहाच्या श्रेणीत गणली जाऊ शकते. Mumbai Lifestyle And Health