मुंबई : पुणे ते हावडा आझाद हिंद एक्सप्रेस ही महत्त्वाच्या तांत्रिक आणि अभियांत्रिक कामासाठी तिची वेळ बदलण्यात आलेली (schedule of Pune to Howrah Azad Hind Express) आहे. 18 डिसेंबर ऐवजी आता ही ट्रेन 19 डिसेंबर रोजी आपल्या मार्गावर धावणार आहे. तांत्रिक कारणामुळे हा बदल करण्यात आला आहे. पेअरिंग रेक उशिराने धावल्याने मध्य रेल्वेने वेळापत्रकात बदल केला (change in schedule) आहे.

ट्रेन अत्यंत सोयीस्कर : पुणे ते हावडा आझाद हिंद एक्सप्रेस ने विशेष करून पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश या भागामध्ये हजारो मजूर आणि इतर व्यावसायिक नागरिक नेहमी येजा करत (change in schedule of Express) असतात. त्यांच्यासाठी ही ट्रेन अत्यंत सोयीस्कर असते पश्चिम बंगालमध्ये जाणारे नागरिक बहुतेक करून या गाडीला पसंती (Pune to Howrah Azad Hind Express running late) देतात.





वेळापत्रकात बदल : या गाडीमुळे थेट कलकत्ता हावडा ते पुणे असे येता येते. त्यामुळे या गाडीचे आरक्षण बुकिंग करण्यासाठी लोक गर्दी देखील करतात. या गाडीच्या वेळापत्रकात मध्य रेल्वेने बदल केलेला आहे. तांत्रिक कारणाने हा बदल केला आहे. गाडी क्र. 12129 पुणे-एचडब्लयुएच आझाद हिंद एक्स्प्रेस काल पुणे येथून सायंकाळी सहा वाजून 35 मिनिटांनी सुटणार होती, ती आज 19 डिसेंबर रोजी 2022 रोजी पुण्याहून सुटणार आहे. पेअरिंग रेक उशिराने चालविण्यामुळे मध्य रेल्वेने वेळापत्रकात बदल केला (Pune to Howrah Azad Hind Express) आहे.