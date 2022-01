मुंबई - हुंड्यासाठी बायकोचा छळ केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ( Torture for dowry ) इतकेच नव्हे तर हुंडा दिला नाही बायकोचा न्यूड व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. ( Nude Video Post on Social Media by Husband ) याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरुन पतीसह कुटुंबातील 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई मालाड पूर्व कुरार पोलिसांनी केली. ( Malad East Kurar Police Station )

काय आहे प्रकरण?

दरसाल कुरार पोलीस ठाण्यात परिसरात राहणाऱ्या एका महिलेचा विवाह ऑगस्ट २०१५मध्ये भिवंडीत झाला होता. तिचे लग्न झाल्यापासून पती व कुटुंबातील सदस्य जमीन खरेदी व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी पैशांची मागणी करत होते. पैसे न दिल्याने अजय पत्नीला मारहाण करायचा. त्यामुळे हताश होऊन त्या महिलेने वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. तेव्हापासून पती-पत्नी दोघेही वेगळे राहू लागले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पती अजयने मनोरचा जुना नग्न आंघोळीचा व्हिडिओ त्याच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर पोस्ट केला होता. तो त्या महिलेच्या बहिणीने स्टेटसवर पाहिला आणि तिला सांगितले. त्यानंतर त्या महिलेने कुरार पोलीस ठाण्याचे एपीआय मीनल शिंदे यांना सांगितले. कुरार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पीआय सतीश गाडवे यांनी याबाबत माहिती दिली.

हेही वाचा - Fake vaccination certificates :लसीकरणात बनावट प्रमाणपत्र वाटल्या प्रकरणी चौघांना पोलिसांनी केली अटक

याप्रकरणी कुरार पोलिसांनी पती अजय पंचमाराम सोवर्णकर (३२), आई उषा देवी (५४) वडील पंचमाराम, मेव्हणा अमित, जाऊ आरती, मेहुणी पूजा आणि रेखा आणि अनुराधा विजय यांच्याविरुद्ध हुंडाबळीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.