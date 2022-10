मुंबई : लग्न झाले म्हणजे नाते कायम राहते किंवाअपेक्षांनी बांधलेले असेत असे नाही. नात्यात एकमेकांना मदत केल्यास ते अधिक सोपे आणि सोयीचे ( Couple Can be best friends ) बनते. नात्यात मैत्री कशी फुलेल याचा विचार करत असाल तर ही माहीत तुमच्यासाठी नक्की फायदेशीर ठरेल.

एकमेकांच्या सहावासात शिका : लग्नाचे नाते फुलवणे, आनंदाने जपणे ही कला ( Learn in each other company ) आहे. ती एकमेकांच्या मदतीने शिकायला हवी. लग्न ही आपल्या आयुष्यातील अत्यंत महत्वाची गोष्ट मानली जाते. मात्र शतकांपासून पतीपत्नी अशा परिभाषेत आपण अडकलो आहोत. पतीपत्नी असे म्हटले तरी खूप संकुचित अर्थ त्यातून निर्माण होतो. त्यामुळे नात्याची व्याप्ती कमी होते. त्या जागी आयुष्याचा साथीदार, आयुष्यभराचे मित्र, आयुष्याचा जोडीदार हे शब्द टाकले तर? त्यात वेगळीच मजा आहे. लग्नानंतर शाळेत असणारे वर्गमित्र, कार्यालयातले सहकारी याप्रमाणे आपण आपली भूमिका घरीसुद्धा बजावू शकते. जशा कधी आईची, वडिलांची, तर कधी छोट्या मुलाची, शिक्षकाची, सल्लागाराची अशा एक ना अनेक भूमीका आपण पार पाडून आपले प्रेम, काळजी व्यक्त करू शकतो. आमि त्यातूनच नाते आणखी कठीण होते.

सुरूवातील उत्सुकता नको : काही जण सुरूवातील उत्सुकतेत दहा वर्षात करायचे ते एका वर्षात करण्याचा प्रयत्न ( curiosity at the marriage beginning ) करतात आणि नंतर सर्व गोष्टी वाऱ्यावर सोडून देतात. असे करून चालणार नाही. मग त्यामुळे त्यांच्यातील नाते मरून जाते. ते त्यांच्यातील मेलेल्या नात्याबरोबर रहातात. रोपटे लहान असतानाच मेले तर काय होईल याचा विचार करा आमि त्यानुसार वागा. म्हणून या गोष्टी हळूहळू करायला हव्या म्हणजे त्या अधिक काळ टिकतील.

मुल्यांवर, दृष्टीकोनांवर, श्रद्धावर चर्चा : मुल्यांवर, दृष्टीकोनांवर, श्रद्धावर चर्चा ( Discussion with the partner ) करा. वैवाहिक नात्याची प्रतिष्ठाही यातच असेल जेव्हा आपण आपल्या जोडीदाराला केवळ शरीर न मानता एक पूर्ण, स्वतंत्र व्यक्ती मानतो. एकमेकांची विचार करण्याच्या पद्धतीचे निरीक्षण केले, वैयक्तिक मुल्यांवर, दृष्टीकोनांवर, श्रद्धावर चर्चा केली, आणि एकमेकांच्या भावनांविषयी संवेदनशील राहिलो, आणि एकमेकांबरोबर शांततेने बसून योग्य विचारांची बैठक विकसित केली. तर नातं अधिक सजग होईल. व्यक्तीच्या पूर्णतेचा आदर केला आणि त्या व्यक्तीच्या गौण बाजू, त्याचे शरीर याचा विचार न करता त्या संपूर्ण व्यक्तीला जोडून घेतले तर नक्कीच सकारात्मक सुंदर नातं निर्माण होईल.

एकमेकांची स्पेस जपा : सुरूवातीपासूनच तिचा आदर ( Keep each other space ) करा. एकमेकांच्या आवडी-निवडी, प्राथमिकता याचा तुम्ही आदर करायला शिकाल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे प्रेमाच्या नावाखाली तुमची घुसमट होणार नाही हे पण पहा. चांगल्या विवाहाचे नीट संगोपन करावे लागते. लग्नाचे नाते फुलवणे, आनंदाने जपणे ही कला आहे. ती एकमेकांच्या मदतीनं शिकायला हवी.

भविष्यातील स्वप्नपूर्ती : जीवनात आणि चांगल्या नात्यात भूतकाळ हा अप्रासंगिक असतो. वर्तमान हा इमारत उभी करतो. भविष्य काळ हा खूप महत्वाचा ( Future dream comes true ) असतो. ज्यात तुम्ही दोघं फार लांबचा प्रवास करणार आहात. दैनदिन क्षुल्लक गोष्टींवर चर्चा केली तर तुम्ही प्रेमात पडाल. भविष्यावर बोला, स्वप्नांवर बोला, महत्वकांक्षेवर बोला. एकेमेकांच्या वाढीत वस्तुनिष्ठपणे आणि आतून सहभागी व्हा. हा प्रेम वाढण्याचा मार्ग आहे.