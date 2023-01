फरार झालेल्या नोकराला अटक

मुंबई : कांदिवली पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, कांदिवलीतील एका बिल्डरने गुजरातमधील भावनगरमध्ये जमीन खरेदी केली होती. ज्या बिल्डरकडून त्यांनी जमीन खरेदी केली होती. त्यांना ३५ लाख रुपये द्यावे लागले. बिल्डरने त्याचा नवीन नोकर पंकज इंदर प्रकाश सिंग (३४) याला त्याची ज्युपिटर स्कूटर साईधाम कॉम्प्लेक्स न्यू लिंक रोड सोसायटी, कांदिवली येथे घेऊन जाण्यास सांगितले होते. परंतु जमीन मालकाला पैसे देण्यासाठी नोकराला स्कूटर कशी चालवायची हे माहित नव्हते. ते बिल्डरच्या जुन्या नोकराला सोबत घेऊन स्कूटर चालवत होते. दोन्ही नोकर स्कूटरने जमीन मालकाच्या साईंधाम सोसायटीत पोहोचले. सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकाने दोन्ही सेवकांना कार्यालयात जाण्यापूर्वी रजिस्टरमध्ये एन्ट्री करण्यास सांगितले. जुना सेवक रजिस्टरमध्ये प्रवेश करू लागला तेव्हा नवीन नोकर पंकज सिंग हा 35 लाख रुपये असलेली बॅग घेऊन स्कूटर घेऊन फरार झाला.







नोकराकडून २७ लाख रुपये हस्तगत : कांदिवली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पीआय दिनकर जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोकर पंकजचा ठावठिकाणा काढण्यात आला. तेथून पोलिसांना पंकजची माहिती मिळाली. तपासात पंकज पैसे घेऊन गावाकडे पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता; मात्र गावाकडे जाणारी ट्रेन पकडण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला पकडले. या प्रकरणी कांदिवली पोलिसांना घटनास्थळावरील नोकराकडून केवळ २७ लाख मिळाले.





नोकराला अटक : नोकर म्हणतो की, मालकाने एवढीच रक्कम जमीन मालकाला दिली होती. आम्ही 35 लाख दिल्याचे बिल्डरचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणात आरोपीला अटक करताना बिल्डरही पोलिसांसोबत होता. ही पोलिसांसाठी चांगली बाब आहे. बिल्डरसमोर, पोलिसांनी नोकराची चौकशी केली. त्याच्याकडून २७ लाख रुपये जप्त करण्यात आले. मालाड स्थानकाजवळ बिल्डरची स्कूटर जप्त करण्यात आली आहे. मालाड स्टेशनजवळ स्कूटर सोडून नोकराने ट्रेन पकडून कल्याण स्टेशन गाठले.