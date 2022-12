मुंबई - जर्मानी ते मुंबई असा दुचाकीने प्रवास ( Traveling by bike from Germany to Mumbai ) करणाऱ्या तरुणीने प्रवासातील थरारक अनुभव सांगितला ( Travel experience from Germany to Mumbai ) आहे. "इराणमध्ये आम्ही जेव्हा फिरत होतो तेव्हा त्याच ठिकाणी साधारण 200 मीटर अंतरावर फायरिंग झाली आणि त्यात 15 जणांचा जीव ( Firing while traveling from Germany to Mumbai ) गेला. हा अनुभव न विसरता येण्यासारखा आहे. या प्रवासाबाबत जेव्हा जेव्हा मला कोणी विचारेल तेव्हा इराणचा अनुभव मी पहिल्या सांगेन. इराण तसं कॅम्पेनिंगचं देश आहे. आमचा देखील पैसे वाचवण्यासाठी तसाच प्लॅन होता. मात्र, तिथे झालेली फायरिंग बघता आम्ही हा विचार मनातून काढून टाकला." असे मेधा राय यांनी सांगितले आहे.

जर्मनीहून मुंबईला दुचाकीने प्रवास करणाऱ्या तरुणीचा थरारक अनुभव

18 देशाची भ्रमंती - जगात जर्मनी, भारतात परभणी अस आपण गमतीने नेहमीच म्हणत असतो. त्याच्या मागचा अर्थ काय आणि असं का म्हटले जाते? याचा मात्र अद्यापही काही थांगपत्ता नाही. मात्र, यात थोडासा बदल करून आता आपण जर्मनीत मुंबईचा बोलबाला असं मात्र म्हणू शकतो. त्याला कारणही तसेच आहे. मुंबईतल्या एका तरुणीने आपलं माहेर गाठण्यासाठी जर्मनीहून थेट मुंबई गाठली आहे. तब्बल 25 हजार किलोमीटरचा प्रवास करत ती मुंबईत पोहचली. या 25 हजार किलोमीटरच्या प्रवासात तरुणीने तब्बल 18 देशाची भ्रमंती केली आहे. यात इराण, पाकिस्तान या देशांचा देखील समावेश आहे.





156 दिवस, 18 देश, 25 हजार किलोमीटरचा प्रवास - आपल्या या प्रवासाबाबत माहिती देताना जर्मनीवरून मुंबईला आलेल्या मेधा राय या तरुणीने सांगितले की, रोड ट्रिपने जायचं तर ठरलं. मात्र, हा प्रवास कसा करायचा? हा मेधा यांच्यापुढे मोठा प्रश्न होता. सुरुवातीला त्यांनी एक ट्रॅव्हलिंग कार भाड्याने घ्यायची असं ठरवलं. मात्र, त्याचा खर्च हा खूप जास्त होत होता असं मेधा सांगतात.

दुचाकीवरून प्रवास - अखेर त्यांनी दुचाकीने प्रवास करायचा ठरवलं. त्यानुसार त्यांनी एक दुचाकी देखील घेतली आणि थोडा प्रवास करून पाहिला. मात्र, एकाच दुचाकीवरून दोघांनी प्रवास करणे हे शक्य नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. कारण, लांबचा पल्ला असल्याने मागे बसणाऱ्या व्यक्तीला मणक्याचा त्रास होऊ शकतो. अखेर त्यांनी आणखी एक दुचाकी घेतली. विशेष म्हणजे या प्रवासाला सुरुवात करण्याआधी मेधा यांना टू व्हीलर चालवता येत नव्हती.

25 हजार किलोमीटरचा प्रवास - या प्रवासासाठी त्यांनी खास दुचाकी चालवण्याच प्रशिक्षण घेतलं. त्यातले खचखळगे समजून घेतले आणि जर्मनीतून त्या प्रवासाला निघाल्या. या प्रवासात त्यांनी तब्बल 18 देशातून प्रवास केला. 156 दिवस 25 हजार किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी त्यांना लागले.





पाकिस्तानचा अनुभव लष्कराने दिलं संरक्षण - मेधा राय या भारतात येताना पाकिस्तानमधून आल्या. पाकिस्तान मधल्या अनुभवाबद्दल बोलताना मेधा सांगतात की, "या देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे हे मी वेगळं सांगण्याची गरज नाही. पण, तिथली सध्याची परिस्थिती ही फारच तणावाची जाणवली. पाकिस्तान सरकार सध्या पर्यटनावर भर देतय. तिथला जो बोलूचिस्तान भाग आहे त्या बलुचिस्तानमध्ये तालिबान यांनी काही पर्यटकांना बंदी बनवून ठेवलं होतं.

पर्यटकांना बंदी - त्यामुळे पाकिस्तानात पर्यटक येण्याचा ओघ कमी झाला होता. आता पाकिस्तान सरकार पुन्हा एकदा पर्यटनावर भर देण्याचा प्रयत्न करतय. या पर्यटकांना सुरक्षा देण्यासाठी पाकिस्तानचे सैनिक हे तुम्हाला संरक्षण देतात. आम्ही तर तिथे पोलीस स्टेशनला देखील गेले. आम्ही पूर्ण पोलिसांच्या सुरक्षित पाकिस्तानमध्ये तब्बल सहा दिवस फिरलो."





