मुंबई : आजकाल लग्नात वधू वराचा मॅचिंग आउटफिट्स ( bride groom Matching outfits ) कॅरी करण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. ज्यामध्ये वधूच्या पोशाखांना मॅच करणारे वराचे कपडे येऊ लागले आहेत. हे रंग, डिझाईन्स, प्रिंट्स किंवा स्टाइल्स एकमेकांशी कोणत्याही प्रकारे जुळू शकतात. यासाठी वरवधू एकत्र शॉपिंग करतात. जेणेकरून वराला वधूच्या लग्नाच्या पोशाखाशी मिळत-जुळत होता ( Best look at wedding ) येईल. जर तुमचे लग्नाची तारीखही निश्चित झाली असेल. आणि तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी जुळणारा वेडिंग ड्रेस कॅरी करणार असाल तर तुमच्या काही कल्पना येथे आहेत.

वधू वराचे आउटफिट्स ट्रेंडमध्ये : तुळशीच्या लग्नानंतर लग्नाचा सिझन सूरू होतो. वधू-वरांचे वेडिंग आउटफिट्स सध्या ट्रेंडमध्ये ( Bride and groom outfits in trend ) आहेत. जर तुम्हाला मॅचिंग आउटफिट कॅरी करायचे असतील तर एका रंगाचे कपडे घालण्याऐवजी तुम्ही कॉन्ट्रास्ट वापरून पाहू शकता. जर वधूच्या लेहंग्याला हिरव्या रंगाची बॉर्डर असेल तर वराची शेरवानी ही दरव्या रंगाची असावी अशी पद्धतीने लग्नाच्या कपड्यांचे सिलेक्शन करावे. त्यावर गोल्डन धोती किंवा पँट असावी. मग तुमची जोडी नक्कीच चांगली दिसेल. तिच्याशी जुळण्यासाठी वराने दुपट्टा आणि पगडी घातलेली असावी.

चमकदार शेरवानी : वराच्या पोशाखाशी जुळणारा वधूचा वधूचा पोशाख असू शकतो. जर वराच्या कुर्ता किंवा शेरवानीमध्ये चमकदारपणा ( Shiny sherwani ) असेल तर वधूनेही तिच्या लेहेंग्याचा रंग त्यापद्धतीने निवडावा. मात्र तो त्यांच्या स्किन टोनला मिळताजुळता असावा. वधू त्याच्याशी जुळणारा लेहेंगा किंवा साडी घालू शकते.

गडद हलका रंग : लग्नाच्या पोशाखांत गडद आणि हलक्या रंगांकडेही लक्ष द्या. सारखे गडद रंगाचे कपडे घालण्याऐवजी गडद आणि हलके कपडे घाला. वधूने वराने जर गडद गुलाबी रंगाचे कपडे घातले असतील तर ते चालणार नाही. जर वधूने गडद गुलाबी लेहेंगा घातला आहे तर वराने निळ्या रंगाच्या कोणत्याही शेडचा पोशाख घालावा. तुम्ही आणि तुमचा पार्टनर नक्कीच हटके दिसाल.