मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील ( After The Suspension of Jayant Patil ) यांना असंसदीय शब्द वापरल्याने त्यांना अधिवेशनातून निलंबित केल्याने, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते ( NCP is Aggressive Across The State Including Mumbai ) राज्यभरात या निर्णयाच्या विरोधात आक्रमक झाले असून, जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ( NCP Workers Protesting in Almost Every District ) या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते निदर्शने करताना दिसत आहेत. मुंबईतही आज प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने सायन रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवक कार्यकर्त्यांकडून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते निदर्शने करताना दिसत आहेत.

राज्य सरकारकडून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचे काम गेली 35 वर्षे जयंत पाटील सक्रिय राजकारणात सहभागी आहेत. त्यांनी कधीही आपल्या राजकीय कारकीर्दीत अधिवेशनात किंवा इतर ठिकाणी असंसदीय शब्दांचा वापर केलेला नाही. जयंत पाटील यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणजे त्यांचे केलेले निलंबन होय. तसेच, त्यांचे निलंबन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारकडून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा काम करीत आहे. या विरोधात राज्यभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आंदोलन करीत असून, राज्य सरकारचा अधिकार या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करीत असल्याचे यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मुंबई अध्यक्ष निलेश भोसले म्हणाले आहेत.

राज्यामध्ये इतरही महत्त्वाचे मुद्दे राज्यामध्ये इतरही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत हे मुद्दे अधिवेशनात मार्गी लागू शकतात हे मुद्दे मार्गी लागल्याने राज्यातील जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत. मात्र, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात राज्य सरकारला रस नाही. सामान्य नागरिकांचे मुद्दे अधिवेशनात येऊ नये यासाठीच सत्ताधारी पक्षाचा हा खटाटोप असल्याचे निलेश भोसले यांनी मत व्यक्त केले.