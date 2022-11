मुंबई : विरोधी पक्षाकडून शिंदे फडणवीस सरकार ( Shinde Fadnavis Govt in Maharashtra ) येत्या दोन महिन्यात पडेल असा दावा केला जात असतानाच, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपले 40 आमदार आणि काही खासदारांसह आसामच्या गुवाहाटीला कामाख्या देवीच्या दर्शनाला गेले ( Eknath Shinde visit Kamakhya Devi along MPs )आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारच्या सत्ता स्थापनेपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले होते. शिंदेंच्या या दौऱ्यावरून आता विरोधकांनी चांगलीच टिकेची झोड उठवली आहे. माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील एकनाथ शिंदेंवर टीका केली ( Aditya Thackeray criticize Eknath Shinde ) आहे.

आदित्य ठाकरेंची एकनाथ शिंदेंवर टीका

घटनाबाह्य मुख्यमंत्री कुठेच दिसले नाहीत : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून आज मुंबईतील बोरिवली येथे रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रोजगार मेळाव्याला आदित्य ठाकरे यांची मुख्य उपस्थिती असणार आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "आपण बघू शकता उद्धव ठाकरे आज बुलढाण्यात गेले आहेत. तिथे ते शेतकरी मेळावा घेतायेत. मी बोरिवलीत आलो आहे. इथे आज आमचा रोजगार मेळावा होतोय. एका बाजूला राज्यातील प्रकल्प बाहेर जात आहेत आणि आपले मुख्यमंत्री मात्र दौऱ्यांमध्ये व्यस्त आहेत. आपण फक्त महाराष्ट्राचे बघितले तर प्रचंड महागाई वाढते, दुसरीकडे बेरोजगारी वाढते आणि आपल्या राज्यातील प्रकल्प मात्र दुसऱ्या राज्यात जातात. अशा या प्रसंगात मागच्या तीन-चार महिन्यात घटनाबाह्य मुख्यमंत्री कुठेच दिसले नाहीत." ( Maharashtra CM nowhere to be seen )





त्यांची राक्षसी महत्वाकांक्षा : पुढे बोलताना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "आपण बघितलं तर हे फक्त आता घोषणा सरकार झालेल आहे. आणि आता आमदारांना एकत्र ठेवायचं म्हणून इकडे तिकडे फिरत आहेत. आता इथून परत गोवा आणि सुरतेला जाणार का? ठीक आहे त्यांचं चालू राहू दे. आम्हाला पहिल्या दिवसापासून माहिती होतं, या त्यांच्या फक्त राक्षसी महत्वकांक्षा होत्या. जनतेचे भलं करायचं, जनतेची काम करायची हे कधीही त्यांच्या मनात नव्हतं. तेच आज दिसून येतंय."